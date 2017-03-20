Умер белорус, создавший легендарный автомобиль «Нива»

В Тольятти на 76-м году жизни скончался Петр Прусов, создатель ВАЗ-2121 «Нива».

Об этом сообщает АвтоВАЗ.

«Петр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом — легендарной ВАЗ-2121 „Нива“, которая сегодня носит имя LADA 4×4 и остается крайне популярной в России и за рубежом. Вдвойне печально, что он ушел в год празднования 40-летнего юбилея своего автомобиля, буквально несколько дней не дожив до памятной даты 5 апреля», — заявил президент АвтоВАЗа Николя Мор.

Петр Михайлович Прусов родился в деревне Зубки Лиозненского района Витебской области в 1942 году. После окончания Запорожского машиностроительного института в 1970 году пришел на Волжский автомобильный завод в Тольятти, где начал свою трудовую деятельность инженером-конструктором, а уже в 1972 году был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 «Нива».