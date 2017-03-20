«Скажу жуткую вещь: надо применить декрет о «тунеядцах» ко всей Беларуси»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в разговоре с «Белгазетой» оценил новый этап белорусско-российских отношений.

«Скажу жуткую вещь: надо применить декрет о «тунеядцах» по отношению ко всей Беларуси. Страна не работала и получала от России $ 5-6 млрд. ежегодно. Тунеядское поведение. Сама позиция белорусского президента как раз к этому и идет – не надо никакой бухгалтерии. А внутренним тунеядцам мы говорим: платите».

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«Что можно предъявить Кремлю? Мы останавливаем весь российский транзит и говорим: есть указ, которым предусматривается пропуск через Беларусь российских товаров только с разрешения нашего главного санитарного врача, колеса всех российских машин должны быть обработаны особым белорусским реагентом.

Во-вторых, у них должны быть транзитные документы на особой гербовой бумаге, которая не бесплатно выдается. Мы предупредим, скажем, за день: Беларусь вводит электронное правительство, новые электронные документы. И вообще, ребята, езжайте через Латвию, Литву, копайтесь там, латыши как раз завезли танки натовские, американские солдаты появились».

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«В принципе, Кремль загоняет в угол. Александр Григорьевич начинает воссоединяться с национал-патриотами, появился тезис о белорусском суверенитете. А какой суверенитет, если вы, ребята, не можете жить без нефти и газа чужого? На что вы потратили 20 лет?».

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«Возникла ситуация, когда Кремль уже не нуждается в Лукашенко и белорусской номенклатуре в ее нынешнем виде, а Запад может пока поиграть с Лукашенко, но они его потом абсолютно сдадут, предадут и прочее.

И Лукашенко прекрасно понимает, что у него диапазон возможностей очень узкий, поэтому ему надо делать ставку на национальный бизнес, на своих ученых и интеллигенцию. Предстоит возрождение страны, и необязательно делать, как сделал де Голль, но, по крайней мере, поменять вокруг себя основные принимающие решения элитные группы. Отдать им то, что они хотят. А они хотят предприятия, собственность, хотят быть богатыми и ничего не делать».