Как белорусских богачей жизнь потрепала

Названы имена 200 самых и влиятельных бизнесменов Беларуси – некоторые белорусские «олигархи» сильно сдали.
Фото с сайта pronin.by
К примеру, близкий к власти бизнесмен Юрий Чиж, который долгие годы уверенно входил в первую десятку рейтинга, опустился на 53 строчку.
Это же касается недавнего подсудимого Владимира Япринцева и находящегося в заключении экс-владельца «Мотовело» Александра Муравьева, которые не попали даже в первую сотню списка богачей.
Первая же пятерка рейтинга выглядит так:
1. Виктор Кислый, владелец компании Wargaming, которая создала знаменитую онлайн-игру World of Tanks, стоимостью 3-4 миллиарда долларов.
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2. Павел Топузидис, владелец ООО «Табак инвест» и торговой сети «Корона».
3. Александр Мошенский, производство морепродуктов под брендом «Санта-Бремор».
4. Владимир Пефтиев, по слухам, приближенный к семье Лукашенко бизнесмен. Занимается экспортом вооружений.
5. Александр Луценко, председатель совета директоров Sodrugestvo Group S.A.
Интересно, что в список самых богатых и влиятельных белорусов ворвались и молодые белорусские айтишники. К примеру, на 23 строчке расположился Виктор Прокопеня, который еще в прошлом году подозревался в уклонении от уплаты налогов.
Белорусские интернет-пользователи с юмором отреагировали на содержащуюся в рейтинге информацию.
«Виктор Кислый второй год подряд признается самым успешным и влиятельным бизнесменом Беларуси. Значит скоро посадят, а бизнес, как всё прибыльное в этой стране, перейдет куда надо», – предсказывают пользователи дискуссионной площадки talks.by.
«Богатый – это понятно. А на что «влиятельный»? Такой у нас один».
«Вовремя вывел бизнес из РБ и поэтому успешный. Остался – пришли бы к нему «крепкие хозяйственники», и полировал бы сейчас нары».
«Виртуальные танки зарабатывают больше , чем весь реальный машиностроительный комплекс…»