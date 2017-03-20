Лукашенко ответил «экспертам» о возможности сворачивания военного сотрудничества с РФ

Беларусь не собирается сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах. Об этом заявил Александр Лукашенко при докладе замысла учения «Запад-2017».

– Для СМИ особо отмечу, что вопреки мнениям отдельных "экспертов" никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах. Наоборот, учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов, - заявил глава государства, передает его пресс-служба

– Понимая, что предстоящее учение является важным мероприятием подготовки армий двух государств, хотел бы, чтобы в целом была дана оценка эффективности двустороннего военного сотрудничества с Россией, - сказал Александр Лукашенко. - Для меня это еще важно перед возможным заседанием Высшего государственного совета. Если есть какие-то проблемы, чтобы я мог их обозначить перед руководством России и привлечь внимание к более эффективному сотрудничеству в рамках наших соглашений по обороне Союзного государства.

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