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Скандалы
20.03.2017
Фотофакт: в Минске столкнулись Mercedes и Bentley

Авария с участием Bentley Continental и Mercedes GLE произошла 19 марта, около 19.00, сообщает AUTO.TUT.BY.

По предварительной информации, женщина на Mercedes ехала по улице Немиге со стороны улицы Романовская Слобода. При повороте налево на проспект Победителей со второй полосы (поворот налево с нее запрещен) она столкнулась с Bentley, которым также управляла женщина.

В результате ДТП автомобили получили незначительные механические повреждения. Пострадавших в аварии нет.

 
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