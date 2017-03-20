«У нас тут обстановочка». Стрельба и повышенные меры безопасности на границе с Украиной

В ночь с воскресенья на понедельник неизвестные с «предметом, похожим на тротил» пытались прорваться в Беларусь со стороны Украины. Туристы, пересекшие границу, рассказали «Салідарнасці», что там сейчас происходит.

Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета, 20 марта в 01.45 со стороны Украины через пункт пропуска Александровка пытался прорваться автомобиль Jeep. Он сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки, и, получив механические повреждения, предпринял попытку прорыва вглубь территории Беларуси.

Чтобы остановить машину, пограничникам пришлось стрелять. Задержаны два человека, их личность устанавливается. В автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который разыскивается.

– В ходе внешнего осмотра автомобиля обнаружен пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами, — сообщили в Госпогранкомитете.

О том, что происходит на белорусско-украинской границе сейчас, «Салідарнасці» рассказали очевидцы.

– Мы пересекли утром границу на автобусе в пункте пропуска «Новая Рудня» (он соседствует с п/п Александровка – прим. С.). Наблюдаются повышенные меры безопасности. На протяжении 5-10 км после пункта пропуска стоят силовики, которые повторно досматривают автомобили и автобусы. На наши вопросы, они ответили так: «У нас тут обстановочка». Около Мозыря нас вновь остановили. В салон автобуса зашли люди с автоматами и пересчитали количество пассажиров, – рассказали очевидцы.

– Представители трансферной компании говорят, что, возможно, власти опасаются, что к 25 марта в Беларусь прибудет «десант с Майдана», – добавили пассажиры.

P.S. В Государственной пограничной службе Украины заявили, что автомобиль, который пытался прорваться через государственную границу Беларуси, не пересекал государственную границу Украины, передает «Радыё Свабода»

В то же время в районе инцидента есть территории, на которых находятся населенные пункты, и через них можно переехать с украинской на белорусскую территорию, минуя пограничные пункты пропуска.