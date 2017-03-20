«У нас тут обстановочка». Стрельба и повышенные меры безопасности на границе с Украиной

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Говорить о зарплате в 500 $ просто смешно». Лукашенко назначил Шорцу новых замов
«Очевидно, почему началась такая охота на журналистов»
Анатолий Тарас готов подписаться, что история про Рогнеду и Владимира — сказки
Лукашенко обвинил западные спецслужбы в попытке нагнетания ситуации в Беларуси
63 – не предел. Минский таксист потребовал почти 120 рублей за поездку
Умер белорус, создавший легендарный автомобиль «Нива»
Лукашенко ответил «экспертам» о возможности сворачивания военного сотрудничества с РФ
Фотофакт: в Минске столкнулись Mercedes и Bentley
«Это подло». Новые заявления Марзалюка, Генпрокуратуры и МВД об акциях протеста
«Хотим, чтобы нами руководили умные люди». Как протестовали в Лунинце
Дмитрий Быков: «Тут был один полуостров Божий, но Бога там больше нет»
«Власть настолько напугана, что просто побоялась подливать бензина в огонь»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как анекдот про милиционеров рассмешил весь троллейбус
На требование ЕС власти ответили быстро и лаконично
«Белорусская власть напоминает сейчас обезьяну с горшком»
Тарас: «Это россияне обозвали нас «белорусами». К нам этот термин никакого отношения не имеет»
Кем рассерженные белорусы мечтают заменить Лукашенко
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
«Жестокость и избиения вызваны тем, что Лукашенко почувствовал угрозу»
«Предложение главы государства поистине гениальное»
«Может, еще и милицейских жен освободим от налога?»
Идея для БТ: «Рейтинги будут бешеные, когда народ увидит, как чиновники…»
Судебный конвейер: «Маскарад» с участием ОМОНа
БТ сравнило мирную акцию, где был красно-зеленый флаг, с шествием нацистов
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Моуринью объяснил, зачем передал банан футболисту на поле. Фотофакт
В Минске на улицах появились водометы
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Цитата дня. «Советская Белоруссия» – о свободе слова в нашей стране
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Скандалы
20.03.2017
Салiдарнасць
«У нас тут обстановочка». Стрельба и повышенные меры безопасности на границе с Украиной

В ночь с воскресенья на понедельник неизвестные с «предметом, похожим на тротил» пытались прорваться в Беларусь со стороны Украины. Туристы, пересекшие границу, рассказали «Салідарнасці», что там сейчас происходит.  

Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета, 20 марта в 01.45 со стороны Украины через пункт пропуска Александровка пытался прорваться автомобиль Jeep. Он сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки, и, получив механические повреждения, предпринял попытку прорыва вглубь территории Беларуси.

Чтобы остановить машину, пограничникам пришлось стрелять. Задержаны два человека, их личность устанавливается. В автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который разыскивается.

– В ходе внешнего осмотра автомобиля обнаружен пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами, — сообщили в Госпогранкомитете.

О том, что происходит на белорусско-украинской границе сейчас, «Салідарнасці» рассказали очевидцы.

– Мы пересекли утром границу на автобусе в пункте пропуска «Новая Рудня» (он соседствует с п/п Александровкаприм. С.). Наблюдаются повышенные меры безопасности. На протяжении 5-10 км после пункта пропуска стоят силовики, которые повторно досматривают автомобили и автобусы. На наши вопросы, они ответили так: «У нас тут обстановочка». Около Мозыря нас вновь остановили. В салон автобуса зашли люди с автоматами и пересчитали количество пассажиров, – рассказали очевидцы.

– Представители трансферной компании  говорят, что, возможно, власти опасаются, что к 25 марта в Беларусь прибудет «десант с Майдана», – добавили пассажиры. 

P.S. В Государственной пограничной службе Украины заявили, что автомобиль, который пытался прорваться через государственную границу Беларуси, не пересекал государственную границу Украины, передает «Радыё Свабода»

В то же время в районе инцидента есть территории, на которых находятся населенные пункты, и через них можно переехать с украинской на белорусскую территорию, минуя пограничные пункты пропуска.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.2 (оценок:15)
Главное
Как анекдот про милиционеров рассмешил весь троллейбус
«Скажу жуткую вещь: надо применить декрет о «тунеядцах» ко всей Беларуси»
«Сам Лукашенко сдает нас полностью»
Справедливо ли посадили директора Бобруйского мясокомбината?
Давыдько — об участниках акций протеста. В одной картинке
Как белорусских богачей жизнь потрепала
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY