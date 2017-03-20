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Политика
20.03.2017
Салiдарнасць
«Это подло». Новые заявления Марзалюка, Генпрокуратуры и МВД об акциях протеста

В воскресенье в эфире белорусских телеканалов прозвучали негативные комментарии, посвященные «Маршам нетунеядцев».

Генпрокуратура: сотрудники милиции могут выполнять свои полномочия как в форме, так и в штатском

Об этом сообщила начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генпрокуратуры Марина Попова в эфире телеканала ОНТ, комментируя брутальное задержание 15 марта в общественном транспорте.

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– Законодательство сегодня позволяет сотрудникам органов внутренних дел осуществлять свои полномочия как в форме, так и в гражданской одежде. Более того, сотрудник органов внутренних дел всегда на работе. Даже если он идет после работы домой и является очевидцем правонарушения, он должен его пресечь. Поэтому говорить о том, что сотрудники органов внутренних дел не вправе, находясь в гражданской одежде, совершать какие-либо действия, связанные с их профессиональной деятельностью, это неправильно. Они имеют право выполнять ту работу, которая им поручена. Вопрос в качестве этой работы, профессионализме, – сказала Марина Попова.

Марзалюк: организаторы несанкционированных акций пытаются дестабилизировать ситуацию

Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк в эфире телеканала «Беларусь 1».

– Декрет - это была зацепка. Самое важное (для организаторов акций) - дестабилизация политической ситуации. Это очень подло, – сказал Игорь Марзалюк.

Депутат считает, что не нужно преувеличивать масштабы ситуации, не нужно нагнетать истерию. Абсолютное большинство людей хочет трудиться, а государство делает все возможное, чтобы решать возникающие вопросы.

Депутат Марзалюк пришел на митинг: «Была каласальная дурасць!»

МВД: призывающие к участию в несанкционированных акциях будут привлекаться к ответственности

Об этом заявил заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян в эфире телеканала «Беларусь 1».

– Сам призыв на данное (несанкционированное) мероприятие является незаконным и влечет ответственность по ст.23.34 КоАП. Граждане, которые призывают на данное мероприятие, не получив разрешения, будут подлежать ответственности, - сказал Дмитрий Курьян.

Если на такой несанкционированный митинг придут участники, их действия также будут незаконными, добавил начальник управления охраны правопорядка.

Давыдько — об участниках акций протеста. В одной картинке

 
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