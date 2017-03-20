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20.03.2017
«Они никогда не откажутся от старых идей, даже если результатом станет крушение всего общества»

Юлия Латынина порассуждала на «Эхе Москвы» о ситуации в Венесуэле, с которой белорусам трудно не провести параллели.

«Правительство Николаса Мадуро ввело новые меры против булочников. Оно теперь регулирует то, как должны работать булочные. И если булочники работают не так, как надо, то их производство будет конфисковано Комитетом снабжения и производства, который, естественно, контролируется государством.

Президент Николас Мадуро объяснил, что то, что в Венесуэле нет хлеба, что это заговор булочников, что булочники за это заплатят…

Вот, я смотрю на Венесуэлу и думаю: «Какой же запас прочности у современных авторитарных государств с популистскими идеологиями? Потому что это невероятно!» Был Уго Чавес, который, заметим, был никакой не ставленник СССР, который, между прочим, проиграл военный переворот в Венесуэле в свое время, но потом выиграл выборы, причем, когда СССР уже развалился. И стал строить боливарианский социализм, в общем, в очень приличной стране, которая, кажется, третья по уровню ВВП была в Латинской Америке. Стал регулировать цены, стал конфисковать бизнес, из магазинов всё исчезло. И это не мешало Уго Чавесу быть суперпопулярным.

Даже когда он умер, то просто его преемник, водитель автобуса, человек по имени Мадуро, человек без какого-либо образования и чего-либо еще, и даже без харизмы, выиграл выборы по стопам Чавеса, заявив, что дух Чавеса являлся ему в виде большой белой птицы.

Причем, уже в этот момент в стране ничего не было, начиная просто с недостатка всего угодно, включая электричество. И Николас Мадуро объяснял, что это всё потому, что это враги, происки врагов, чтобы он (Мадуро) проиграл выборы.

Мадуро выиграл выборы. Армию ввели в магазины. Уже и протесты посыпались со стороны среднего класса. Уже и титушки были специально нанятые на мотоциклах, чтобы убивать этот средний класс. И всё равно оказывается, что некоторая часть населения продолжает поддерживать Мадуро и, самое главное, есть группа интересов, которая заинтересована в том, чтобы оставаться у власти.

И вот обратите внимание, самое интересное во всей этой истории. Вот, группа интересов, которая создала определенную структуру общества, позволяющую ей оставаться у власти и в данном случае контролировать цены, наживаться на вот этом арбитраже, она никогда не меняется. Ее можно только вынести вверх ногами.

Вот, еще раз повторяю, вот то, что видно на примере Венесуэлы, что никакая группа интересов вне зависимости от того, что это (мадуровские комитеты распределения, путинская олигархия, западный политкорректный истеблишмент), они никогда не откажутся от идей, которые вознесли их на верхушку общества, даже если результатом следования прежним курсом будет крушение всего общества».

Дмитрий Быков: «Тут был один полуостров Божий, но Бога там больше нет»

 
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