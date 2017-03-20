«Хотим, чтобы нами руководили умные люди». Как протестовали в Лунинце

18 марта около полудня на центральной площади Лунинца собралось человек 20, по сторонам кучковались компании по 5-10 наблюдающих.

- Люди у нас зашуганые, всего боятся, – сетуют собравшиеся, объясняя, почему пришло так мало лунинчан.

Информация о несанкционированном митинге распространялась в соцсетях. Поэтому те, кто пришёл, оглядывались в поисках организаторов. Но не было ни оппозиции, ни лозунгов. Люди мирно беседовали. Далеко не многие, без боязни, подходили к микрофону Медиа-Полесья и рассказывали о том, что наболело.

Сотрудники милиции, между тем, дежурили по всему периметру площади. Они находились не только во дворах, но и, как рассказали жильцы двухэтажек, в подъездах домов.

Очевидцы сообщили, что по улице Мира к зданию «Белпочты» проследовал автозак, из которого вышло порядка 30 ОМОНовцев.

Автозак спрятался во дворе «Белпочты»

Надо признать, что людей никто из милиционеров не тревожил. Однако к корреспонденту Медиа-Полесья, который с техникой расположился на площади, подошли два человека в гражданском, представившись, попросили корреспондента предъявить документы. Журналист предоставил удостоверение Международной федерации журналистов, которое проверили по базе. Удостоверившись в подлинности и пожелав хорошей работы, доброжелательно и культурно ушли.

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