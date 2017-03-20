Четвертое пришествие Knauf: немецкий холдинг вернется в Беларусь через Россию

Российская компания «Волма», победившая в 2014 году Knauf в борьбе за приватизацию ОАО «Белгипс», перепродает половину «выигрыша» немцам.

В конце прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку российским подразделением немецкой компании Knauf 50% акций ООО «Корпорация «Волма», «установив, что сделка не приведет к ограничению конкуренции».

Как уточнил гендиректор ООО «Управляющая компания «Волма» Владимир Овчинцев, речь идет о продаже немцам половины доли в белорусском бизнесе российской корпорации.

По его словам, данная сделка свидетельствует о том, что группа компаний «Волма» делает акцент на внутренний рынок строительных материалов. А в Беларуси, как подчеркнул глава управляющей компании «Волма», развивается отдельный проект.

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