«Людей на улицы выводит экономика. Ее заболтать не получится»

Как Байнет отреагировал на марш протеста в Слониме — в обзоре «Салідарнасці».

Фото gs.by

19 марта акции протеста против Декрета №3 прошли в Слониме и в Барановичах. В первом случае на улицу вышли несколько сотен человек, которые в результате добились встречи с властями района. Не обошлось без задержаний: после завершения марша в милицию попал один из организаторов — Виктор Марчик.

В Барановичах силовики превентивно нейтролизовали местных активистов, в результате на площадь Ленина вышло около 70 человек.

Новости из обоих городов стали поводом для обсуждения в соцсетях и на интернет-форумах. Самым обсуждаемым стал выход председателя Слонимского райисполкома Олега Таргонского к жителям города. Пользователи соцсетей по-раному оценили этот выход в народ.

Andrzej Poczobut

Александр Лукашенко выгнал чиновников на улицы «слушать» возмущенный народ. Для страны, где власть уже много лет работает в режиме монолога, это что-то новое. Однако сейчас люди хотят, чтобы их не просто послушали, а услышали, чтобы чиновники решили их проблемы... Конечно, возможность заболтать протесты, и таким образом сбить волну недовольста присутствует. Только в этот раз выводит людей на улицы не оппозиция, а экономика. Её заболтать не получится.

Севярын Квяткоўскі

Чытаю ў стужцы пра няшку мэра і наступнае затрыманьне актывіста ў Слоніме.

Міліцыя дзейнічае аўтаномна. Яна падпарадкоўваецца не старшыням у палітычных рэпрэсіях.

Dźmitry Hurnievič

Галоўныя высновы пасьля Слоніму:

1. Прыгожы горад, культурныя і разумныя людзі. Але сытуацыя ў правінцыі ня проста кепская, а катастрафічная. І ўлада мясцовая гэта прызнае. І галоўнае: іх словы поўныя пэсімізму. А гэта ж вялікі горад, не мястэчка і не вёска, дзе ўвогуле кранты.

2. Ёсьць культурныя і талковыя мясцовыя кіраўнікі (прынамсі на першы погляд) зь якімі магчымы дыялёг. Яны, прынамсі, слухаюць.

3. Дыялёг безсэнсоўны. Гэта ўсяго «псэўдапсіхатэрапія». Бо мясцовая ўлада не абіраецца, не залежыць ад людзей, і па вялікім рахунку нічога не вырашае.

4. Самаарганізацыя.

5. І яшчэ раз: Слонім прыгожы.

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Даже если ему не до фонаря — он, к сожалению, ничего не решит!»

«Ну такие чиновники душки, оказывается, хоть чай с ними пей, хоть к ранке прикладывай. Все решат, во всем разберутся. Снится, что ли».

«Таргонский похож на вменяемого человека, даже странно».

«Напрасно так людей обидели и унизили этим Декретом. Народ у нас умный, добрый, терпеливый, и народ-труженик. Работы нет и это не вина людей, это просчёты власти. Значит, не то делают и не так. Пусть с себя и спрашивают, а не дерут последнюю шкуру с народа».

«Очень удобно «хотеть по пятьсот», сидя на ровном месте. Работать надо, учиться чему-то новому, тогда и деньги будут».