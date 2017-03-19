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Общество
19.03.2017
Салiдарнасць
Участники протестов в Барановичах не решились на марш

Накануне были превентивно задержаны активисты Григорий Грык и Николай Черноус.

19 марта в Барановичах запланирован марш нетунеядцев, который должен был начаться в 16.00. Как сообщает Радыё Свабода, за полчаса до начала марша сотрудники милиции в гражданском оцепили площадь Ленина.

Площадь Ленина 19 марта, 16.00. Фото Юлиі Грицкевич, Intex-press

По информации баранавичской газеты Intex-press, в 16 часов на площади у фонтана собрались несколько десятков человек. Пока ничего не происходит.

Напомним, что утром милицией при выходе из своего дома был задержан активист профсоюза РЭП Григорий Грык.

Местного предпринимателя Николая Черноуса вызвали в милицию на 15.00, где, возможно, продержат до вечера.

Активист заготовил проект резолюции к сегодняшней акции, фото которой пришло на редакционную почту «Салідарнасці»:

Люди просто стоят небольшими группами и чего-то ждут. Одна женщина рассказала Intex-press, что узнала о марше нетунеядцев из интернета, пришла поддержать, а тут нет организаторов.

На площади уже около 50 человек. Люди в гражданском подходят к компаниям людей и предупреждают об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Фото Intex-press

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Люди в Барановичах не расходятся, сообщает Радыё Свабода. Один из участников, Сергей Говша говорит, что, по сути, акции не будет. Люди просто происходят, поговорят между собой. Очень много милиционеров.

Акция, в которой приняли участие до 70 человек, закончилась стоянием на площади. Люди так и не решились идти по городу к зданию налоговой инспекции.

Фото Юрия Пивоварчика, Intex-рress

Собравшиеся жаловались на отсутствие работы и низкие зарплаты,сообщает Intex-рress.

Одна из горожанок рассказала, что работает социальным работником за 170 рублей. Выручают подруги, которые предлагают подработку. «Если бы не они, дети мои сдохли бы давно!» – рассказала женщина.

 
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