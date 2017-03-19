«Есть вероятность, что на днях покажут по ТВ новые серии про крыс в ведре»

В соцсетях пугают насилием на День Воли. Байнет отреагировал.

В субботу, 18 марта, в соцсетях появились сообщения от имени известной в 1990-е радикальной организации «Белый легион» с призывом принять участие в Дне воли 25 марта.

Во второй части послания говорилось о том, что «на помощь нам приехали наши боевые друзья из России и Украины и мы готовы с оружием в руках показать властям, кто настоящий хозяин в стране», сообщает TUT.BY.

Нина Шидловская на своей странице в Facebook предупредила, что это сообщение, рассылаемое от имени Мирослава Лозовского — фейк и провокация.

В соцсетях пишут, что аналогичные сообщения рассылаются с нескольких аккаунтов.

Повторную заявку на нынешнюю акцию власти еще не утвердили.

«Салідарасць» собрала реакцию Байнета на новость о появлении фейковых сообщений, посвященных Дню Воли.

Yury Meliashkevich

Сябры, хто ў тэме, звярніце ўвагу на гэты рэпост і павыпільвайце тое лішняе, што правакатары маглі накінуць! Дзякуй!

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Есть вероятность, что на днях покажут по ТВ новые серии «Звонка другу» и «Крыс в ведре».

«Топорная работа хоть и без треников. Смешно написали. Нам помогать приедут обе страны которые воюют — Россия и Украина!».

«Главные провокации и насилие это «Сборник указов и декретов», венчающий 23-летнее «Процветание».

«Скатились на путь провокаций и лжи. То анархистов обзовут фашиствующими боевиками, то вот теперь про вооруженных «братьев» пишут. Потом в нужный момент БТ это продемонстрирует».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Контора уже белмову выучила, вот молодцы какие».

«Будуць правакацыі з боку рашыстаў, шуняўкі павінны займацца імі, а не журналістамі Белсату».

«Похоже пророссийские силы хотят повернуть ситуацию в сторону РФ».