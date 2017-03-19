«Есть вероятность, что на днях покажут по ТВ новые серии про крыс в ведре»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Барановичах перед акцией протеста милиция оцепила площадь
Умер Чак Берри
«За эти три года произошло две вещи. Первое, Россия стала нищей»
Что будет, когда умрет Елизавета II
«Если гражданин не требует, зачем показывать удостоверение?»
В понедельник потеплеет до +10°С
На площадь в Мозыре, Кобрине и Светлогорске вышло по несколько десятков человек. Есть задержанные
Беларускамоўных выкладчыкаў-матэматыкаў «запрасілі» ў фінансавую міліцыю
В Витебске после родов в домашних условиях умер ребенок
Зачем российский спецназ нужен на границе Ливии
«Перебитые номера», подозрения в краже: милиция массово задерживает журналистов
На выходных похолодает. Ожидается мокрый снег
Польша отказывается покупать электроэнергию с БелАЭС
В Беларуси подорожало топливо
Сьцяг капітуляцыі
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
На требование ЕС власти ответили быстро и лаконично
Идея для БТ: «Рейтинги будут бешеные, когда народ увидит, как чиновники…»
Неусвоенный урок, или Почему белорусы маршируют на граблях
Лукашенко пожаловались на распитие спиртного в райисполкоме
Как анекдот про милиционеров рассмешил весь троллейбус
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Жесть дня. Потасовка в столичном троллейбусе после «Марша нетунеядцев»
Судебный конвейер: «Маскарад» с участием ОМОНа
Марши «нетунеядцев» в Минске, Гродно и Могилеве: итоги
БТ сравнило мирную акцию, где был красно-зеленый флаг, с шествием нацистов
«Очередной щелчок по носу»: Россия сокращает поставки топлива в Беларусь
«Мы знаем, по телевизору «тунеядцев» не показывают, только по компьютеру»
«В Симферополе за украинский язык уже не бьют»
«Новому министру я мог запросто позвонить на мобильный»
«Националист» Лукашенко и повстанцы с улицы Комсомольской
Как белорусские власти оживили сюжеты из Оруэлла
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В Минске на улицах появились водометы
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Цитата дня. «Советская Белоруссия» – о свободе слова в нашей стране
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Общество
19.03.2017
Салiдарнасць
«Есть вероятность, что на днях покажут по ТВ новые серии про крыс в ведре»

В соцсетях пугают насилием на День Воли. Байнет отреагировал.

В субботу, 18 марта, в соцсетях появились сообщения от имени известной в 1990-е радикальной организации «Белый легион» с призывом принять участие в Дне воли 25 марта.

Во второй части послания говорилось о том, что «на помощь нам приехали наши боевые друзья из России и Украины и мы готовы с оружием в руках показать властям, кто настоящий хозяин в стране», сообщает TUT.BY.

Нина Шидловская на своей странице в Facebook предупредила, что это сообщение, рассылаемое от имени Мирослава Лозовского — фейк и провокация.

В соцсетях пишут, что аналогичные сообщения рассылаются с нескольких аккаунтов.

Повторную заявку на нынешнюю акцию власти еще не утвердили.

«Салідарасць» собрала реакцию Байнета на новость о появлении фейковых сообщений, посвященных Дню Воли.

Yury Meliashkevich

Сябры, хто ў тэме, звярніце ўвагу на гэты рэпост і павыпільвайце тое лішняе, што правакатары маглі накінуць! Дзякуй!

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Есть вероятность, что на днях покажут по ТВ новые серии «Звонка другу» и «Крыс в ведре».

«Топорная работа хоть и без треников. Смешно написали. Нам помогать приедут обе страны которые воюют — Россия и Украина!».

«Главные провокации и насилие это «Сборник указов и декретов», венчающий 23-летнее «Процветание».

«Скатились на путь провокаций и лжи. То анархистов обзовут фашиствующими боевиками, то вот теперь про вооруженных «братьев» пишут. Потом в нужный момент БТ это продемонстрирует».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Контора уже белмову выучила, вот молодцы какие».

«Будуць правакацыі з боку рашыстаў, шуняўкі павінны займацца імі, а не журналістамі Белсату».

«Похоже пророссийские силы хотят повернуть ситуацию в сторону РФ».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.6 (оценок:9)
Главное
На требование ЕС власти ответили быстро и лаконично
Как анекдот про милиционеров рассмешил весь троллейбус
«Красной тряпкой для народа может стать что угодно – сокращения, повышение коммуналки»
Идея для БТ: «Рейтинги будут бешеные, когда народ увидит, как чиновники…»
Лукашенко пожаловались на распитие спиртного в райисполкоме
«Если ты говоришь по-русски, ты – ценный актив! Мало граждан не бывает – примем в россиян всех!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY