«Вчера к моим родителям приходили менты, угрожали забрать в интернат сына»

Правозащитники и журналисты заявляют о продолжении преследования участников протестов.

18 марта в Мозыре, Кобрине и Светлогорске прошли несанкционированные властями акции протеста, во время которых сотрудники милиции задерживали участников и журналистов.

Угрожали забрать сына

Среди задержанных журналистов оказалась Лариса Щирякова из Гомеля. Сотрудники ГАИ проверили ее авто на предмет угона, потом водительские права.

Сегодня журналистка написала на своей странице в Фейсбуке о визите милиционеров к ее родителям. Приведем цитату дословно: «Учора да маіх бацькоў прыходзілі мянты, гразіліся забраць у інтэрнат майго сына».

Год назад журналистку штрафовали за работу без аккредитации.

Задержали досрочно

Утром, 19 марта, в Барановичах был задержан активист профсоюза РЭП Григорий Грык. Об этом сообщил барановичский правозащитники Сергей Говша.

Напомним, барановичского активиста 15 марта практически весь рабочий день продержали в милиции, где ему вручили повестку в суд на 24 марта.

Угрожают уволить

Правозащитник из Гомеля Леонид Судаленко на своей странице в Фейсбуке пишет о сообщении из Рогачева. Из текста следует, что одной из жительниц города грозят увольнением за участие в акции протеста.