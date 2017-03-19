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Лица
19.03.2017
Умер Чак Берри

Американский музыкант, стоявший у истоков рок-н-ролла, скончался в своем доме в штате Миссури в возрасте 90 лет.

Смерть наступила в субботу в 13:26 по местному времени, сообщила на своей странице в «Фейсбуке» полиция округа Сент-Чарльз. Прибывшим по экстренному вызову медикам не удалось спасти Берри, находившегося к тому моменту без сознания, сообщает ВВС.

Карьера певца и музыканта на поприще звукозаписи началась более 60 лет назад.

Легендарный танец героев Джона Траволты и Умы Турман в «Криминальном чтиве» под не менее легендарную «You Never Can Tell» Чака Берри

Среди написанных им хитов такие эталоны жанра, как «Rock and Roll Music», «Maybellene», «Roll Over Beethoven», «Sweet Little Sixteen» и «Johnny B. Goode».

Стиль Чака Берри, вобравший в себя элементы ритм-энд-блюза и кантри, его знаменитые гитарные соло, слова песен, посвященные, по большей части, простым радостям и жизненным ощущениям подростка, и сценический образ оказали колоссальное воздействие на многочисленных последователей. По мнению музыкальных экспертов, он был одним из тех, благодаря кому рок-н-ролл выделился в отдельное направление.

Будущая звезда появилась на свет 18 октября 1926 года в Сент-Луисе, штат Миссури, в афроамериканской семье среднего достатка. Музыкой он увлекся еще в школе.

В 18 лет угодил в тюрьму за соучастие, вместе с другими подростками, в ограблении трех магазинов и угоне машины. Играл на гитаре в тюремной самодеятельности. Был досрочно освобожден за примерное поведение. Трудился на автозаводе, по вечерам подрабатывал музыкантом в клубах.

Профессиональную карьеру начал в 1953 году, через два года записал первый сингл «Maybellene».

В 1984 году получил музыкальную премию «Грэмми», а в 1986-м стал одним из первых посвященных в американский Зал славы рок-н-ролла.

Кавер-версии песен Берри делали The Beatles, The Rolling Stones, The Animals и многие другие знаменитые группы.

В 2004 году 78-летний классик занял пятое место в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

В прошлом году артист решил выпустить первый за последние 37 лет альбом, о чем он объявил на праздновании своего 90-летия.

Альбом, который музыкант назвал «Чак», был записан в его родном Сент-Луисе. Он должен выйти в течение этого года, став, таким образом, посмертным.

Десятки музыкантов уже выразили свои соболезнования в соцсетях, узнав о кончине корифея.

«Покойся с миром, Чак Берри, мистер рок-н-ролл!», — написал в Твиттере Ринго Старр.

«Ты был удивительным, твоя музыка всегда будет внутри нас», — откликнулся Мик Джаггер.

Брюс Спрингстин назвал покойного величайшим гитаристом и автором рок-н-ролла из когда-либо живших.

 
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