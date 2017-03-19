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В мире
19.03.2017
«За эти три года произошло две вещи. Первое, Россия стала нищей»

Юлия Латынина а том, в пользу кого в России пересмотрели социальный контракт.

В очередном выпуске авторской передачи «Код доступа» на «Эхо Москвы» Юлия Латынина среди прочего рассуждает о том, что произошло с Россией за последние три года после аннексии украинского Крыма. Приведем этот фрагмент передачи:

— Вот, за эти 3 года произошло 2 вещи. Первое, Россия стала нищей. Росстат нам может сколько угодно рассказывать, что цены в рублях почти не изменились, но, на самом деле, в стране всё рухнуло, наполовину рухнула посещаемость ресторанов, наполовину рухнула посещаемость торговых центров, наполовину рухнули покупки техники, машин. Да? Вот, рухнуло всё ровно как рубль.

И средний класс, который был доволен Путиным, потому что при Путине можно было ездить в Анталию, вдруг этот средний класс обнаружил, что он живет в стране третьего мира, которая попросту очень бедная.

И соответственно, был пересмотрен общественный договор. Об этом очень хорошо в свое время сказала Ксения Собчак, потому что раньше общественный договор был со средним классом. Даже вообще с теми, кто работает. И которые думали «Ну да, там, конечно, Юкос-шмукос, ну, засилье силовиков, но оно же обычно рядового менеджера не касается». Бабла достаточно у этого менеджера, ну и всё, замечательно. В Анталию съездить можно? Вперед.

И вот теперь этот общественный договор заключен с двумя другими категориями населения. Первая – это сверхбогатые. Это те замечательные люди, которые потому что они пострадали от санкций, будут освобождены сейчас от уплаты подоходного налога (об этом чуть подальше). И вторая категория населения – это анчоус, «Крым наш». С абсолютным большинством пенсионеров, врачей, учителей, бюджетников, просто скрытых безработных, с огромной армией охранников, персональных шоферов, которые имеют ментальность, ну, скажем, жителей Сицилии XX века. Или жителей Северной Кореи.

 
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