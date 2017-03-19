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19.03.2017
meduza.io
Что будет, когда умрет Елизавета II

The Guardian без какого-либо повода опубликовала подробную статью о смерти королевы.

Фото Suzanne Plunkett/Reuters/Scanpix/LETA

«Ее королевство переживает беспокойные времена, а подданные отказываются признавать, что когда-то ее правление закончится. Поэтому у королевского двора есть план», — так начинается текст о том, как Великобритания встретит известие о смерти королевы Елизаветы II.

Он появился в газете The Guardian и рассказывает о том, кто именно узнает о кончине монарха первым, как хорошо готовы к этому событию СМИ и какие «учения» они проводят, чтобы найти нужные слова в некрологах.

The Guardian признает, что думать о смерти королевы, а уж тем более писать о ней — запретная для Великобритании тема. Желание обходить эту тему объясняется не только хорошими манерами, но и страхом, считает The Guardian.

«Это табу, как и многое связанное с монархией, не вполне рационально, оно маскирует параллельную реальность. Следующее серьезное потрясение в британской общественной жизни, на самом деле, спланировано до минуты. Это общественно важное событие, которое будет оплачено за наш счет и абсолютно точно произойдет. По данным Национальной статистической службы, британка, достигшая 91 года — столько королеве исполнится в апреле, — в среднем может прожить еще четыре года и три месяца. Королева приближается к концу своего правления в самый беспокойный момент, когда неясно место Британии в мире, а само королевство раздирают внутриполитические противоречия», — пишет издание.

План действий на случай смерти королевы Елизаветы II есть у Букингемского дворца, правительства и «Би-би-си». Скорее всего, говорится в этих документах, королева умрет в кругу семьи после непродолжительной болезни.

Так было, когда умирала Королева-мать: все произошло в канун Пасхи, Королева-мать успела позвонить своим друзьям, чтобы попрощаться с ними, а также раздать своих лошадей.

На несколько последних часов жизни монарха самым важным человеком в его окружении станет его врач, гастроэнтеролог профессор Хью Томас. Именно он будет решать, кто может войти в королевские покои, и какую информацию о состоянии здоровья можно предать огласке.

Скорее всего, королевский дворец выпустит несколько коротких заявлений об ухудшающемся состоянии монарха. Первым чиновником, который узнает о смерти королевы, станет ее личный секретарь сэр Кристофер Гейдт. Именно он доложит о произошедшем премьер-министру, сказав кодовую фразу «Лондонский мост упал».

После этого о смерти королевы Елизаветы II сообщат правительствам еще 15 стран, где она правила, и представителям 36 стран-участниц Содружества, для которых британский монарх служил символической фигурой.

Все это время жители Великобритании не будут знать о кончине монарха. Впрочем, в случае с Елизаветой II печальное известие дойдет до британских подданных быстрее, чем когда-либо. Исключительное право «Би-би-си» на передачу такого сообщения сейчас уже не действует, поэтому новость о смерти монарха будет передана с пометкой «Срочно» в британское агентство Press Association и во все мировые СМИ.

В печать и в эфир отправятся некрологи и уже заготовленные материалы. Известно, что у The Times таких статей хватит на 11 дней, а каналы Sky News и ITN неоднократно проводили «учения», отрабатывая план действий на случай смерти монарха (более того, у телеканалов уже даже есть письменные договоренности с экспертами по королевской семье об эксклюзивном сотрудничестве).

Сотрудники «Би-би-си» в течение 30 лет проходят такие «учения», отрабатывая всевозможные сценарии кончины членов королевской семьи: от Королевы-матери, подавившейся рыбной костью, до принцессы Дианы, попадающей в автокатастрофу на трассе M4. Главная цель этих репетиций — помочь журналистам найти правильные слова, соответствующие печальному поводу.

Смерть одного монарха и восхождение на престол другого будет драматическим событием, ведь большинство британцев не застали прошлой смены власти. Королева стала символом британской нации, и это последнее, что связывает Британию с ее былым величием, которое все еще определяется через победу во Второй мировой войне.

 
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