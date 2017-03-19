«Если гражданин не требует, зачем показывать удостоверение?»

Замминистра МВД Александр Кобрусев считает, что милиционеры могут представляться исходя из ситуации.

Отвечая на вопрос журналиста «Комсомольской правды в Белоруссии», должен ли сотрудник милиции представляться при задержании граждан, заместитель министра внутренних дел Александр Кобрусев заметил:

— Они все представляются в зависимости от обстановки.

После уточняющего вопроса завязался следующий диалог:

— То есть сотрудник милиции может и не представляться?

— Представляется.

— А нужно ли ему показывать удостоверение?

— Нет. Если гражданин не требует, зачем ему показывать удостоверение?

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Напомним, что во время судов над задержанными 15 марта сотрудники милиции, выступающие в качестве свидетелей, утверждали о том, что неоднократно предупреждали участников акции о нарушении ими закона, а во время задержания представлялись задерживаемым.

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В свою очередь, задержанные говорили об обратном — по их словам задержания проходили без лишних формальностей и больше напоминали бандитское нападение.