Почему власти ломают судьбы и запугивают до инфарктов руководителей сельхозпредприятий?

Как глава столичного региона вытянул наружу порочность командно-административной системы.

Председатель Минского облисполкома Семен Шапиро попросил прокуроров не придираться по мелочи к председателям колхозов.

Во время конференции «Актуальные вопросы профилактики правонарушений» он огласил список руководителей сельхозпредприятий столичного региона, в отношении которых возбуждались уголовные дела, а потом прекращались из-за отсутствия состава преступления.

— Здесь сотни поломанных судеб, инфарктов. Большинство дел закончилось ничем. Что мы хотим от председателей колхозов, если они больше времени проводят в Следственном комитете, чем на работе? Столько мелочевки идет, просто страшно, — заявил Семен Шапиро.

Почему так происходит?

— Регулярное запугивание и тотальный контроль руководителей, проводятся для того, чтобы они работали, как им скажут, и помалкивали, — считает экс-директор Института земледелия и селекции Михаил Кадыров. — Шапиро не столько частное дело затронул — посадки руководителей, лишение их здоровья — сколько вытянул наружу порочность всей системы.

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