Налоговая инквизиция

Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук рассуждает о том, почему руководство Минфина и МНС достойны увольнения.

По информации руководства Министерства по налогам и сборам в 2016-м было проведено 15 тысяч выездных проверок коммерческих организаций и ИП (3,6% от всех работающих на рынке). Нарушения выявлены в 98% (!) случаев. Для сравнения в 2008 году нарушения выявлялись в 78% случаев.

Всего в 2016 году налоговики провели почти 60 тысяч проверок налогоплательщиков, в том числе около 37 тысяч субъектов предпринимательства и 21,5 тысячу физлиц.

МНС говорит, что столь высокий процент нарушений у проверенных налогоплательщиков – это результат тщательной работы по выбору объектов проверки. Такая версия вызывает изумление.

МНС говорит о том, что самые распространенные нарушения – в приеме наличных денег, использовании кассовых аппаратов, а также в приобретении, хранении и реализации товара. Заметим – НЕ В НЕУПАЛАТЕ НАЛОГОВ. Интересно, а как же налоговики совершали предварительный отбор проверяемых, если суть нарушений была именно такой?

Получается, что предпринимателей наказывают не за налоги, а за регуляторную мелочевку, мелкие ошибки, которые НИКОМУ вреда и ущерба не причинили.

Просто в Беларуси предприниматель со всех сторон обставлен флажками, как волк на охоте. Шаг в сторону считается побегом. При чем понятие «в сторону» определяет каждый проверяющий. Были случаи, когда коммерческие организации, которых не за что было наказывать, вынуждали платить штрафы за то, что нет инструкции уборки помещений и прилегающей территории. Кошмаром стало перемещение товаров со своего склада в свой магазин без соответствующих накладных. Тысячи проверенных предпринимателей сталкивались с таким предложением проверяющих: «Признайте свою вину, хоть по чему-нибудь, заплатите сразу – и сэкономите деньги и нервы себе, а нам время».

Ситуация, когда почти 100% коммерческих субъектов – нарушители налогового законодательства – это регуляторная и правовая аномалия, признак дефективности налогового законодательства, показатель ущербности правовой базы, регулирующей администрирование налогов и экономическую деятельности предпринимателей в целом.

За такие результаты руководители Минфина и МНС достойны не поощрения и премиальных, а увольнения. Тем более что существующую налоговую систему они считают оптимальной.

Какие бы ни были упрощения административных процедур, порядка лицензирования или, сертификации, без кардинального изменения налоговой системы и порядка ее администрирования улучшение делового климата будет поверхностным и косметическим.

Заметим, что сегодня в обсуждении проблемы радикального улучшения делового климата участвуют все, кроме Минфина и МНС. Получив почти 100%-й результат нарушений по налоговым проверкам они спят спокойно. Им ведь не платят за увеличение числа белорусов, которые выбирают себе путь предпринимательства. Их не отчитывают за налоговую систему, которая убивает желание заниматься производством товаров и услуг. Их не привлекают к ответу за «убийство» духа предпринимательства.

Закон лишь тогда вызывает уважение, когда он отражает сложившиеся практики, когда он идет от жизни. Белорусское налоговое законодательство идет не от жизни предпринимателей, а от интересов распорядителей чужого (политиков и чиновников). Поэтому оно дискредитирует как Закон, так и само Государство.

Выход из сложившейся ситуации может быть только один:

1) увольнение руководителей Минфина и МНС;

2) слияние МНС и Минфина – нет никакого теоретического и практического обоснования наличия этих двух министерств; радикальная ревизия статуса, функций и полномочия единого Минфина, создание мотивации для работников Минфина, которая заставляет их работать на рост числа людей в бизнесе, на повышение конкурентоспособности, а не на объем штрафов и конфискации;

3) радикальное упрощение налоговой системы, введение исключительно плоских шкал налогов;

4) ликвидация всех налоговых льгот и изъятий;

5) прекратить считать нарушением операции с наличными деньгами. Сам субъект хозяйствования решает, в какой форме проводить платежи – и никакой дискриминации наличных денег;

6) прекратить проверки режима приобретения хранения и реализации товаров;

7) отказаться от любых проверок коммерческих организаций со среднемесячным оборотом менее тысяч.