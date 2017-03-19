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Общество
19.03.2017
Салiдарнасць
В понедельник потеплеет до +10°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

19 марта на большей части территории осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +2..+7°С, сообщает сайт Гидрометцентра.

20 марта ночью преимущественно в восточных и западных районах, днем на большей части территории кратковременные осадки в виде мокрого снега, дождя. Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +3..+10°С.

 
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