Тарас: «Это россияне обозвали нас «белорусами». К нам этот термин никакого отношения не имеет»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Барановичах перед акцией протеста милиция оцепила площадь
Умер Чак Берри
«За эти три года произошло две вещи. Первое, Россия стала нищей»
Что будет, когда умрет Елизавета II
«Если гражданин не требует, зачем показывать удостоверение?»
В понедельник потеплеет до +10°С
На площадь в Мозыре, Кобрине и Светлогорске вышло по несколько десятков человек. Есть задержанные
Беларускамоўных выкладчыкаў-матэматыкаў «запрасілі» ў фінансавую міліцыю
В Витебске после родов в домашних условиях умер ребенок
Зачем российский спецназ нужен на границе Ливии
«Перебитые номера», подозрения в краже: милиция массово задерживает журналистов
На выходных похолодает. Ожидается мокрый снег
Польша отказывается покупать электроэнергию с БелАЭС
В Беларуси подорожало топливо
Сьцяг капітуляцыі
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
На требование ЕС власти ответили быстро и лаконично
Идея для БТ: «Рейтинги будут бешеные, когда народ увидит, как чиновники…»
Неусвоенный урок, или Почему белорусы маршируют на граблях
Лукашенко пожаловались на распитие спиртного в райисполкоме
Как анекдот про милиционеров рассмешил весь троллейбус
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Жесть дня. Потасовка в столичном троллейбусе после «Марша нетунеядцев»
Судебный конвейер: «Маскарад» с участием ОМОНа
Марши «нетунеядцев» в Минске, Гродно и Могилеве: итоги
БТ сравнило мирную акцию, где был красно-зеленый флаг, с шествием нацистов
«Очередной щелчок по носу»: Россия сокращает поставки топлива в Беларусь
«Мы знаем, по телевизору «тунеядцев» не показывают, только по компьютеру»
«В Симферополе за украинский язык уже не бьют»
«Новому министру я мог запросто позвонить на мобильный»
«Националист» Лукашенко и повстанцы с улицы Комсомольской
Как белорусские власти оживили сюжеты из Оруэлла
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В Минске на улицах появились водометы
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Цитата дня. «Советская Белоруссия» – о свободе слова в нашей стране
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Общество
19.03.2017
Анастасия Зеленкова
Тарас: «Это россияне обозвали нас «белорусами». К нам этот термин никакого отношения не имеет»

Кого в действительности называли «белорусами» и зачем нам подсунули этот термин?

Жаркие споры вызвала книга Михаила Митина «Белая Русь: Хроника употребления термина». Тезисы, изложенные в ней, очень сильно расходятся с тем, что долгие годы считалось официальной концепцией происхождения и употребления названия нашей страны и наименования самих белорусов.

— Меня давно интересовало само понятие Белая Русь. Казалось, про это столько написано огромных трудов, но мне из них так и не было понятно, почему у нас в названии Белая Русь два русских слова? — рассказал во время презентации Михаил Митин. — Стал изучать карты, где обнаружил, что Белая Русь указывалась там, где Москва. Потом начал собирать документы, в которых когда-либо упоминался термин «Белая Русь», «белорусский».

Андрей Митин

Выводы, к которым пришел автор, удивили его самого. Более того, он обнаружил огромное количество нестыковок, допущенных историками, которые писали на эту тему. 

— Я начал перепроверять документы, на которые ссылались авторы, и сравнивать с первоисточником. И был шокирован, до какого идиотизма зачастую доходят историки и каким количеством фальсификаций нас пичкают, — отметил Митин.

Цель автора заключалась в том, чтобы проследить, когда впервые начали употребляться термины «белорусское письмо», «белорусец» (белорус), «Белая Русь», «белорусская вера» и в каком значении. В частности, Митин показал, что применительно к 16-17 векам некорректно будет утверждать, что эти слова имели тот же смысл, что и теперь.

— Сегодня, когда мы говорим «белорусский язык», мы имеем в виду «беларускую мову», мову Коласа, Купалы, Горецкого. Когда мы говорим «белорус», подразумеваем этнического белоруса, под Беларусью — страну или территории расселения белорусского этноса, — поясняет историк Анатолий Тарас, который выступил редактором этой книги. — Но в 16-17 веках это обозначало совсем другие понятия.  

Например, историк Олег Латышонок пишет, что Соломон Рысинский впервые употребил термин белорус применительно к себе и дает ссылку на конкретное сочинение.

— Митин находит этот источник и показывает, что там термин  употребляется не в этническом смысле, а религиозном, — поясняет Тарас.

Итак, к каким выводам пришел автор в своей книге? Приведем несколько тезисов.  

«Белая Русь» — это западные земли Московского государства

Основываясь на документах, Митин делает вывод, что упомянутый в ранних документах «белорусец» – это человек любого этнического происхождения, который исповедает православие, но именно в ее восточном московском варианте. Как известно из истории, Москва не признавала юрисдикцию Константинопольского патриарха, и в 15 веке тут был поставлен свой митрополит.  

Что касается термина «Белая Русь», то территориально это понятие относилось к западным землям Московского государства.

— Даже если они в какие-то периоды и входили в состав ВКЛ, то Московия всегда предъявляла претензии нашим великим князьям, требуя отдать земли до Березины, утверждая, что это их вотчины, — поясняет Анатолий Тарас.

Да и «белорусское письмо» никакого отношения к «белоруской мове» не имеет. Согласно выводам Митина, это канцелярский язык Московского государства.

А кто мы?

Откуда же тогда взялись нынешние белорусы?

— Название «белорусы» нам было навязано, — отмечает историк. — Мы литвины и русины. В ВКЛ тех, кто исповедал православную веру, называли русинами (это тоже религиозное понятие), а тех, кто исповедал какую-то другую веру, например католическую, протестантскую или языческую, называли литвинами.

Термин же «Беларусь», «беларуская мова», «белорус» вошли в широкое употребление только в 19 веке, после того, как мы стали частью Российской империи.

— Если бы тому же Валентию Ваньковичу, которого  я издал в серии «100 выдатных дзеячаў беларускай культуры», сказали, что он белорус, он бы очень удивился: а кто это такой? И заявил, что он польский шляхтич литовского происхождения, — пояснил Анатолий Тарас.

Что с этим делать?

Ответ на этот вопрос звучит очень просто: ни-че-го! Не мы первые, не мы последние, кому досталось чужое название. Так, по словам историка, те же итальянцы не имеют никакого отношения к римлянами и ромеям, англичане — к древним пиктам и бритам.

— Да, россияне, по большому счету, обозвали нас «белорусами». К нам этот термин никакого отношения не имеет. Ну что поделаешь, так получилось, — отмечает Анатолий Тарас. — Я, кстати, неоднократно спорил со сторонниками литвинизма, которые уверяют, что корень наших проблем в том, что у нас чужое название, и надо вернуться к первому названию, что мы литвины и наше государство — это Литва. Но куда же тогда девать русинов? Они-то точно не литвины.

В любом случае, по мнению историка, поезд ушел очень далеко и навсегда. Поэтому спорить тут бесполезно, и надо принимать то, что есть.

Впрочем, спорить, как оказалось, есть о чем. И дискуссия после представления книги разгорелась нешуточная. Историк Андрей Киштымов многие тезисы автора посчитал довольно спорными.

Анатолий Тарас и Андрей Киштымов

— Главный ответ нужно искать, почему, в конце концов, это название пришло сюда и здесь осталось? Почему этот народ принял его? — заявил Киштымов. — Вы говорите «подсунули». Но если подсунули, то, извините, тот, кто принимает, тоже как-то в этом виноват. А если подсунули, тогда вместо чего?

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.5 (оценок:53)
Главное
На требование ЕС власти ответили быстро и лаконично
Как анекдот про милиционеров рассмешил весь троллейбус
«Красной тряпкой для народа может стать что угодно – сокращения, повышение коммуналки»
Идея для БТ: «Рейтинги будут бешеные, когда народ увидит, как чиновники…»
Лукашенко пожаловались на распитие спиртного в райисполкоме
«Если ты говоришь по-русски, ты – ценный актив! Мало граждан не бывает – примем в россиян всех!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY