На площадь в Мозыре, Кобрине и Светлогорске вышло по несколько десятков человек. Есть задержанные

В Мозыре милиционеры задержали четырех протестующих, которые сегодня, 18 марта вышли на площадь Ленина, чтобы выразить недовольство декретом № 3 и экономической ситуацией в городе и стране.

Один из задержанных — 35-летний Олег Шевко рассказал Радыё Свабодзе, что уже полтора года не может найти работу. Сам он по профессии подрывник, работал в нефтедобывающей отрасли.

— Я потому и вышел на площадь, что не из чего жить. Наболело, хотел высказаться, — рассказал Шевко.

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Его вместе с безработными Александром Борисенко, Александром Трошко, а также женщиной, чье имя пока неизвестно, сотрудники милиции отвезли в районный отдел.

Приблизительно по два десятка человек собрались и на центральных площадях в Кобрине и Светлогорске.

С призывом на акции накануне обратились белорусские анархисты и инициатива «Революционное действие». Правда, широкого распространения их призыв не имел.

В остальных городах: Лиде, Новополоцке, Речице, Борисове, Осиповичах, Горках, Жодино, Солигорске и Лунинце, указанных в анонсе акции, на анонимный призыв к протестам никто не откликнулся.



Между тем по дороге к месту объявленных акций были задержаны журналисты.