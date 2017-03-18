Как наступает весна в разных уголках планеты

Весна во всем мире наступает по-разному. В одной стране цветет сакура, кругом зеленеет трава, воздух наполнен волшебными ароматами. А где-то весна — это дожди и долго тающие сугробы.

AdMe.ru расскажет вам, как наступает весна в разных местах нашей огромной планеты.

Япония

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Японские вишневые деревья, именуемые сакурой, цветут в Стране восходящего солнца каждой весной.

Глейшер-Бей, Аляска

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В то время как везде природа уже начинает просыпаться, на Аляске все еще царит зима, снег даже не думает таять и лежит вплоть до мая.

Берхтесгаден, Альпы

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На вершинах гор снег лежит круглый год, а вот на их склонах весной начинает зеленеть трава, распускаются целые цветочные поляны, на которых так и хочется полежать.

Центральная Россия

В России в начале марта природа только просыпается, от первых лучиков солнца начинают таять снежные завалы.

Украина

Украинская весна очень живописна, уже в марте воздух прогревается до +10 °С. Снег тает быстро, и все вокруг сразу же зеленеет.

Южная Германия

Погода в Германии весной горазда на сюрпризы, погожие деньки могут смениться снегопадом, по большей части это относится к марту. В полную силу весна здесь вступает лишь к апрелю.

Лен Сконе, Швеция

Весна относится к периоду межсезонья, и в это время погода тут переменчива, бывают ветры и частые осадки. В мае на севере Швеции начинаются белые ночи, когда солнце находится над горизонтом почти в течение суток, заходя только на пару часов, бывает время, когда оно не заходит вообще.

Корея

Весна в Корее исключительно прекрасна и богата разными цветами. Сразу после того как снег начинает таять, на свет появляются белые, фиолетовые, розовые цветы на душистых магнолиях, цветет сакура, пламенно-красные азалии, камелии, желтый рапс, и с каждым днем их становится все больше.

Норвегия

Как ни странно, в Норвегии бывает как ранняя, так и поздняя весна. В теплый год первые цветы могут взойти даже в феврале, но в мае может выпасть снег. Как только становится более-менее тепло и солнце начинает пригревать, норвежцы все как по команде усаживаются на открытых террасах кафе. Первую в сезоне чашку кофе или бокал пива на веранде никак нельзя упустить!

Англия

Обычно весна в Великобритании довольно теплая, однако погода часто переменчива. В один миг теплое солнышко может смениться холодом и дождем.

Tower Grove Park, США

Богатая флора и фауна с легкостью стряхивают с себя слежавшееся снежное покрывало и радуются ласковым солнечным лучам. Средняя температура весной в Америке равна 12–22 °С. Именно это время года считается наиболее благоприятным для туристов, желающих узнать культуру и природу этой страны.

Тенерифе, Испания

Весна в Испании, как и в большинстве европейских стран, — одно из самых красивых времен года, радующее дружным цветением и быстрым повышением температуры. Особенно красива и свежа весна в островной части страны.

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