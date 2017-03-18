Зачем российский спецназ нужен на границе Ливии

Беспилотники-убийцы на вооружении американской и российской армии – до чего дошел прогресс. Почему США возражают против «ограниченных» контактов с талибами, на которых настаивает Россия. Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Настоящее время».

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