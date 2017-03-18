«Белорусская власть напоминает сейчас обезьяну с горшком»

В чём адепты Декрета №3 похожи на индийских обезьян.

Через три недели после начала уличных протестов власть, наконец, собрала в кучку мозги и выдала первую внятную реакцию: в прошлый четверг глава государства ввел годовой мораторий на уплату «тунеядского» сбора. С одного угла, это выглядит как маленькая победа рассерженных белорусов, с другого — до полной победы ещё сердиться и сердиться.

Подобное развитие событий, конечно, было предсказуемо - не реагировать на происходящее власть не могла, хотя вариантов у нее особо-то и не было: либо кнут, либо пряник. Благоразумно был выбран пряник, но его половинчатость резко снизила результативность хода. Проблема не решена, а загнана вглубь. И если за год декрет №3 не будет отменен, зимой 2018г. чиновникам придется ломать головы о те же грабли, что и сегодня.

Так почему не разрубить этот узел раздора сразу? Ведь рано или поздно абсурдный декрет все равно сойдет на нет. Такова участь всех законотворческих ляпсусов, попирающих принципы логики и здравого смысла, не отвечающих духу времени и основам цивилизации. А пресловутый декрет настолько не отвечает и так попирает, что человек разумный - homo sapiens - не замечать этого просто не может. Могут лишь осевшие в чиновничьих креслах homo decretus, явно утратившие часть когнитивных функций. Если бы «тунеядский» налог отвечал здравой логике и не задевал ничьих прав, его бы, наверняка, уже ввели и в других странах. Но пока на это сподобились лишь в Беларуси, где большие проблемы и с логикой, и с правами.

В прошлый раз мы разбирали ситуацию с трудягами, работающими за границей и попавшими под действие декрета из-за невозможности представить нужные документы. В этот раз разберем любимую situation гаранта, о которой он поминает при каждом удобном случае - когда муж работает, а жена нет. Этот расклад можно смело назвать классическим - он встречается во всех странах мира, независимо от уровня их развития, культурных и исторических традиций. Но нигде, кроме Беларуси, не догадались сдирать налог с неработающих жен.

Если мужчине хватает средств, чтобы содержать и себя, и свою половину, ведущую домашнее хозяйство, значит, он много работает, и налогов платит немало. В других странах это почему-то понимают и ценят. И только наши homo decretus решили, что это нячэсна. Но ведь «тунеядский» сбор за супругу все равно придется оплачивать мужу, и без того платящему налоги с кровно заработанного! То есть, по сути, идет двойное налогообложение. Разве это справедливо?

Ладно, предположим, жена пожалеет мужнины деньги и куда-нибудь да устроится. Но тем самым она займет чье-то место на рынке труда, которое могло бы достаться человеку, не имеющему таких благодетелей. Это - чэсна? Тогда как, живя на деньги мужа, женщина и место ничьё не занимает, и государству её трудоустройством заниматься не нужно, и пособие по безработице платить не приходится. Так что в финансировании госбюджета она участвует - тем, что не вынуждает расходовать его на себя.

Или другой пример: за два года до пенсии человек потерял работу. Кто возьмет его в таком возрасте на новое место? Но не исключено, что за годы работы, с которой человек сполна отстегнул и на чистые улицы, и на ровные дороги, у него скопилось немного сбережений, на которые он мог бы протянуть эти два года, не унижаясь на старости лет походами в службу занятости и обиванием чиновничьих порогов. И что теперь, с этих крох он должен еще и дурацкий налог не пойми на что платить? Где справедливость?

И таких косяков остается навалом, как бы наши державные умники не мяли и не валяли этот злосчастный декрет. А значит, остается и почва для уличных протестов. При этом на улицы людей выводит отнюдь не «жадность», а именно чувство несправедливости. Сам подход, когда, спекулируя буквой Конституции, с тебя норовят содрать лишнюю нитку, наши люди расценивают как узаконенный грабеж - и на их убеждения мораторий не введешь.

Можно принимать сколь угодно нелепые законы, но невозможно удерживать их долго. Если бы завтра в Беларуси ввели декрет, предписывающий всем ходить на голове, у него, небось, тоже нашлись бы адепты, которые в ток-шоу на ОНТ с умным видом доказывали бы его пользу во имя всеобщего благоденствия. Но претворить такой декрет в жизнь можно было бы лишь насилием. Собственно, как и декрет №3. В этом году из 440 тыс. потенциальных «тунеядцев» пресловутый сбор заплатили лишь около 10% (о чем сейчас крайне жалеют). В следующем году дурных уже не будет - не заплатит вообще никто. Выбить из людей оплату можно будет лишь репрессивными методами, а это неизбежно повлечет социальный взрыв. И вот кому это надо?

К тому же одним махом своего бойкого языка гарант сам признал антиконституционность декрета. «Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно — заставить работать тех, кто должен и кто может», — заявил он. По Конституции принуждение к труду недопустимо. Таким образом, декрет - неконституционен. Что и требовалось доказать.

Многие, наверное, слыхали, как в Индии ловят обезьян: ставят горшок с узким горлышком и насыпают туда орехи. Обезьяна сует в горшок лапу, сжимает орехи в кулаке и не может вынуть его обратно. Но и разжать кулак она тоже не хочет — даже под страхом быть пойманной. Белорусская власть напоминает сейчас такую обезьяну. Она крутится-вертится вокруг этого декрета и никак не может с ним распрощаться. Чего здесь больше — упёртой гордыни, неумения признавать свои ошибки или того и другого поровну, — нам остается лишь гадать.