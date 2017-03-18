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18.03.2017
Павел Дмитриев
На требование ЕС власти ответили быстро и лаконично

«Незамедлительно» освободить задержанных на митингах потребовал ЕС от белорусский властей. Те ответили.

Ответили, правда, неофициально. Но зато быстро лаконично.

Сообщение Европейской службы внешнеполитической деятельности появилось на сайте вечером 17 марта. А уже наутро мы наблюдали, как независимых журналистов задерживают по всей стране. Поводы самые разные: «перебитые на машинах номера», сходство с ориентировкой на вора и просто «для выяснения обстоятельств». Объединяет все эти задержания только одно: все они происходили на подходах к местам, где до этого анархисты анонсировали акции против декрета.

Вот так скопом журналисты, похожие на лиц из ориентировок, на машинах, жутко напоминающих краденые, выдвинулись по всей стране к местам, тщательно охраняемым милицией. Ну, просто какое-то роковое стечение обстоятельств! И хоть, как многие утверждали, сообщения об акциях были фейковые, задержания оказались самые что ни на есть реальные. Вот ответ на требование ЕС по поводу освобождения «освещающих события журналистов».

А что же с «задержанными демонстрантами», кого также «незамедлительно» потребовал освободить ЕС?

Очередь из родителей, желающих оставить передачу на Акрестина для своих арестованных сыновей и дочерей, за эти дни меньше не стала.

Более того, некоторые из посаженных не вышли даже после окончания срока. Так, ожидающие  сегодня из ИВС Владимира Непомнящего узнали, что гомельскому активисту, который отбывал трое суток административного ареста за участие в «Марше нетунеядцев», добавили еще десять суток ареста.

Кажется, более красноречивого ответа и не придумаешь.

Еще в 2010 году после брутальной расправы над протестующими, которой предшествовала либерализация и оттепель в отношениях с Западом, Александр Лукашенко признавался, что его аж тошнило от того разгула демократии.  

Сейчас власти официально молчат на требования ЕС. Похоже, и в этот раз приступ тошноты сильно мешает говорить.

 
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