«О диктаторе в переплете»: немецкие СМИ написали о белорусских протестах

Немецкие СМИ внимательно следят за белорусскими протестами.

15 марта, по поводу второго марша нетунеядцев в Минске, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) и Der Spiegel поместили на своих интернет-страницах большие тексты, в которых еще раз осветили положение в нашей стране.

FAZ о диктаторе в переплете

Фридрих Шмидт — корреспондент издания в Москве — в статье «Тунеядцы на марше против Лукашенко» подчеркивает главную особенность нынешнего протестного движения в белорусских городах: на улицы выходят люди, которые ранее не проявляли интереса к политическим акций, даже более того — поддерживали действующего главы государства:

«Сегодня на улицы идут не только обычные, бесстрашные оппозиционеры, но также белорусы, которые поддерживали президента; люди, которым патриарх давал [материальное] обеспечение и стабильность советского образца, которым он в рецессии немного может предложить».

Люди, не боясь репрессий, высказываются в микрофоны на площадях, на камеры СМИ. Журналист приводит пример женщины из Пинска. Она возмущается своей мизерной пенсией и тем положением, в котором оказался ее город - превратился в «пьяную, деградировавшую трясину». Она сетует на безработицу и низкие зарплаты, жестко возмущается белорусскими чиновниками, включая президента.

В конце женщина требует свободных и демократических выборов: «Так социальный протест перетекает в политический», - подытоживает Шмидт.

Журналист также обращает внимание на стратегии властей, чтобы успокоить протесты. В частности, и сам Лукашенко, и государственное ТВ последовательно приписывают вину в протестах чиновникам. Маргинализированная оппозиция обвиняется в том, что она стремится использовать момент. Телевидение также стремится разыграть внешнюю карту, «чтобы пробудить страх перед «Майданом» как в Киеве и, немного тоньше, перед» старшим братом «- Россией».

«Поможет ли это президенту, неясно».

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Структурная причина протестов видится Шмидту в экономической зависимости экономического порядка Лукашенко от России. Более того:

«Кризис направил внимание ну неэффективные государственные предприятия, которые, однако, интегрированы в систему власти, что объясняет, почему Лукашенко не заинтересован в настоящих реформах и приватизации. Но ведь их требует Международный валютный фонд за кредит в 3 миллиарда долларов, которые нужны Минске. Диктатор попал в переплет (steckt in der Klemme)».

Между тем, отношение властей к протестующим меняется. Amnesty International насчитывала на момент публикации статьи 48 арестованных, «Репортеры без границ» критиковали белорусские власти за арест крайней мере 19 журналистов.

Spiegel Online про дармоедов и «летающий государственный бюджет»

Интернет-версия наиболее влиятельного недельного журнала Германии поместила репортаж из Бобруйска московской корреспондентки издания, Кристины Хэбель.

Среди главных героев репортажа «Ярость белорусов» - участница протестов Галина. В самом начале статьи она возмущается забором, который в Бобруйске построили вокруг танка. «Они просто боятся, что мы вскарабкаемся на танк».

Два сына Галины получили «письма счастья». Так в Беларуси называют сообщения о необходимости уплатить налог, объясняет Хэбель, «что говорит многое о саркастическом способе обходиться с отчаянием».

Хотя официальный в Беларуси безработица очень невысокая, это мало что говорит о реальном положении дел, объясняет немецкому читателю автор.

«Иметь работу в Беларуси не обязательно означает иметь доход».

Как и автор предыдущего текста, журналистка Spiegel Online обращает внимание на предпосылки кризиса, а значит, и протестов: «Без субсидий из Москвы, вроде субвенционированного газа, Беларусь нежизнеспособна, но президент Путин, сам в хозяйственном кризисе, сократил. Поэтому Лукашенко надеется на помощь из Брюсселя».

Журналистка красочно показывает специфически белорусские реалии уличной политики:

«Позор, позор» - кричат люди в Бобруйске, не обращая внимания на сотрудников КГБ в штатском, которые смешиваются с толпой и снимают на камеры. По площади идет молва об арестах, или автобусах, которые якобы стоят через пару улиц, чтобы забрать демонстрантов. Когда дрон снимает людей из воздуха, они машут ему вверх - одна из участниц говорит: «О, летающий государственный бюджет».

Но люди слишком устали, чтобы обращать внимание на это, считает журналистка. 35-летний Руслан возмущается: «Люди не имеют права на работу, выборы, на собственную страну, на собственное оружие — в чем тогда отличие от рабов в Римской империи?» 28-летняя Татьяна вскоре потеряет рабочее место, она впервые пришла на акцию протеста: «Я не хочу быть вынужденной покинуть свою страну, чтобы иметь возможность найти работу».

Автор повествует не только о возмущении декретом: Галина, о которой шла речь в начале статьи, требует также, чтобы была закончена «игра в шпионов». Она подразумевает аресты оппозиционеров. Журналистка рассказывает о Рымашевском, арестованном с другими оппозиционерами в Молодечно и осужденных на 15 суток — таким образом, что они не смогут присоединиться к протесту 25 марта, «в день основания Белорусской Народной Республики».

«Галина все равно поедет: «Я не боюсь».