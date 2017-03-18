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18.03.2017
Салiдарнасць
«Перебитые номера», подозрения в краже: милиция массово задерживает журналистов

Борисов, Витебск, Брест, Мозырь... В городах, в которых объявлено было об акциях, под разными предлогами задерживают журналистов.

Борисов

Корреспондента «Белсата» Ольгу Чайчиц и оператора Сергея Ковалева задержали в центре города прямо в прямом эфире. Журналисты прибыли освещать возможную социальную акцию протеста, к которой накануне призвали белорусские анархисты в разных городах Беларуси, в том числе в Борисове.

Журналистов повезли в Борисовский РОВД, сообщает «Белсат». На каком основании их задержали, пока неизвестно.

Процесс задержания смотрите с 21 минуты

Ране в Борисове превентивно задержали активиста Александра Абрамовича.

Витебская область

Стало также известно, что по дороге из Витебска в Новополоцк в Шумилинском районе сотрудники ГАИ задержали автомобиль с независимыми журналистами Сергеем Русецким и Владимиром Луневым.

Сначала их обвинили в нарушении правил дорожного движения и отпустили. Позже их снова задержали уже в Полоцком районе и везут в Полоцкий РОВД. Милиционеры говорят, что будут проверять, не перебиты номера на кузове автомобиля.

Брест

Как сообщает Радыё Свабода, в Бресте задержан милицией независимый журналист Александр Левчук, который сотрудничает с «Белсатом».

Мозырь

Также ГАИ остановила независимого журналиста Константина Жуковского, следовавшего на возможную акцию социального протеста в Мозыре.

А в Речице по дороге в Мозырь задержали также следующую на акцию независимую журналистку из Гомеля Ларису Щирякову. Милиционеры предъявили ей «ориентировку» на подозреваемую в краже. В документе указаны приметы, схожие с внешностью Ларисы Щиряковой.

 
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