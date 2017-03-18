«Может, еще и милицейских жен освободим от налога?»

Согласно проекту изменений в декрет о тунеядцах, от сбора могут освободить жен военных и молодых специалистов. Байнет прокомментировал правки.

Минтруда разослало на согласование в облисполкомы, Мингорисполком и другие госорганы проект изменений в декрет о тунеядстве. Письмо за подписью Ирины Костевич направили с пометкой «весьма срочно!».

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие правки могут внести в нашумевший документ.

Супругов военных и молодых специалистов могут освободить от налога

К тунеядцам предлагают не относить женщин, которые родили или находились под медицинским наблюдением во время беременности и родов, а также тех, кто усыновил ребенка до трех лет. Не подпадут под декрет военнослужащие, сотрудники военизированных организаций, которые имеют специальные звания и проходили альтернативную службу.

По проекту изменений, тунеядцами не будут считаться и те, кто находился на психоневрологическом диспансерном учете, а также студенты дневной формы обучения в год поступления и окончания учебного заведения. Но не смогут избежать уплаты сбора те, кто проходил обучающие курсы (лектории, тематические семинары, практикумы, тренинги, офицерские курсы) и программы совершенствования возможностей и способностей личности.

От уплаты сбора предлагают также освободить «супругов военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, а также супругов молодых специалистов, приступивших к работе по распределению или по направлению на работу на время их совместного проживания в местности, где отсутствует возможность их трудоустройства».

От налога смогут уйти и те, кто владеет земельным участком независимо от его целевого назначения и местонахождения. Исключение сделают только для жителей областных центров и Минска. Напомним, сейчас от налога освобождаются только жители деревень и городских поселков, которые владеют земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства.

«От уплаты сбора за соответствующий налоговый период освобождаются граждане, которые выращивали (производили) продукцию растениеводства (за исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады), производили продукцию животноводства на находящемся на территории Беларуси (за исключением городов: Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Минск, Могилев) земельном участке, предоставленном ему (членам его семьи) для строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, традиционных народных промыслов (ремесел), сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, в виде служебного надела», — говорится в проекте изменений в декрет.

От альтернативной службы до ухода за инвалидом

Не считать тунеядцами также предлагают тех белорусов, которые не участвовали в финансировании госрасходов в календарном году, но в следующем году, когда нужно уплачивать сбор, получили инвалидность (независимо от группы, причины, даты и срока инвалидности в этом году), были признаны недееспособными, проходили военную службу по призыву, альтернативную службу, были приняты на психоневрологический диспансерный учет, вышли на пенсию, родили ребенка либо ухаживали за ребенком-инвалидом до 18 лет, инвалидом первой группы либо пенсионером старше 80 лет.

Уплата налога в рассрочку

Местные Советы депутатов или по их поручению местные исполкомы по-прежнему смогут освобождать от уплаты сбора тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«Установленный законодательством срок уплаты сбора, пеней может быть изменен в форме отсрочки с единовременной уплатой сумм, рассрочки с поэтапной уплатой суммы, отсрочки по уплате задолженности по сбору, пеням с последующей рассрочкой ее погашения», — говорится в проекте изменений.

Вернуть уплаченный налог за 2015 год получится только после 1 ноября

«От уплаты сбора за 2015 год освобождаются граждане, признаваемые плательщиками сбора за этот год», — отмечается в проекте изменений. При этом за 2016 год предлагают освобождать тех, кого признали плательщиком сбора за этот год, но которые уплатили налог за 2015 год.

«Граждане, уплатившие сбор за 2015 год, имеют право на возврат сумм уплаченного сбора (по их заявлению) при условии, если они не признаются плательщиками сбора за 2016 год. Такой возврат осуществляется налоговыми органами в порядке, установленном законодательством, после 1 ноября 2017 года», - написано в проекте.

Налог пойдет на поддержку детей

Собранный налог направят «на финансирование мероприятий, связанных с поддержкой (социальной защитой) детей».

Списки тех, кто не участвовал в финансировании госрасходов или участвовал частично, будет формировать МНС и передавать данные в облисполкомы и Мингорисполком.

«Народ должен «насладиться» выбранной им властью сполна»

Пользователи Сети тут же отреагировали на новые инициативы в отношении декрета. Вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:

«Только отмена! Ау! Почему власть не слышит свой народ?»

«Да прекратите вы свои изменения вносить, надоело уже! Лучше чем полезным для людей займитесь! Народ на маршах сказал ясно «ОТМЕНИТЬ!!!»

«Черного кобеля не отмоешь до бела».

«В рассрочку платить налог на безработицу!!! Не дурите людям голову. Отменить полностью этот побор рабский».

«Уже вижу рекламу банков: «Возьми кредит на оплату налога на тунеядство». Дичь какая-то».

«Налог пойдет «на поддержку детей». Чьих детей? Чиновников?»

«Да хватит уже чужими детьми прикрываться — людям бы своих прокормить да одеть».

«А как же мамы, воспитывающие детей до 10 лет? Весь 2016 год говорили, в СМИ обсуждали и даже налоговая комментировала, а в 2017 году никто уже не вспоминает. Забыли или уже к маргиналам приравняют?»