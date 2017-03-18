На выходных похолодает. Ожидается мокрый снег

Прогноз погоды на ближайшие дни.

18 марта на большей части территории ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +3..+9°С, сообщает сайт Белгидрометцентра.

В Минске +4..+6°C, кратковременные осадки – дождь.

19 марта также на большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +2..+7°С.

20 марта ночью преимущественно в восточных и западных районах, днем на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +3..+10°С.