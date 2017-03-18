Польша отказывается покупать электроэнергию с БелАЭС

Польша не будет покупать электроэнергию с Белорусской АЭС. Об этом заявил журналистам уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски.

— Не будем покупать электроэнергию в Островце. Точка. Компания PSE (Польские электросети) приступит к разборке линии электропередачи Белосток — Россь, — цитирует его слова издание BiznesAlert.pl (перевод TUT.BY)

Одна из причин — «десинхронизация энергетических систем» стран Балтии, Беларуси и России.

Наимски также сказал, что Польша поддерживает протест Литвы в отношении строительства БелАЭС. «Если электростанция будет построена, то она должна соответствовать всем стандартам безопасности и охраны окружающей среды», — подчеркнул он.

Осенью 2016 года премьер-министр Андрей Кобяков предлагал Польше сотрудничество в вопросах поставок электроэнергии с будущей АЭС. «Польская сторона могла бы воспользоваться этой электроэнергией или транзитировать ее дальше, в Европейский союз, — сказал руководитель белорусского правительства. — Во всяком случае, эта тема активно в свое время изучалась, и я думаю, она имеет перспективу».

Напомним, Литва, выступающая противником строительства БелАЭС, призвала соседние государства не покупать электроэнергию в Островце.