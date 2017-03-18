В Беларуси подорожало топливо

Цена литра бензина и дизеля с 18 марта выросла на 1 копейку, как и неделю назад.

Сейчас на заправках автомобилисты смогут купить топливо по таким ценам: АИ92 — 1,13 рубля, АИ95 — 1,21 рубля, АИ98 — 1,32 рубля, ДТ — 1,25 рубля, дизель «Арктика» — 1,40.

Последний раз цена на топливо изменялась неделю назад.

О возможном повышении цен на топливо вчера сообщал TUT.BY. «Белнефтехим» объяснил необходимость поэтапного повышения цен выросшей до 52 долларов за баррель ценой на нефть. Это, как утверждают в кампании, ухудшило эффективность нефтеперерабатывающих заводов, которые рентабельно могли работать при прежних ценах лишь, когда нефть стоила около 45 долларов за баррель, и курс белорусского рубля был 1,4 рубля за 1 доллар США.