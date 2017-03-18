В Венесуэле начались аресты кондитеров: они «переводят» муку, которая должна идти на хлеб

Полиция Венесуэлы задержала четырёх пекарей за «чрезмерное» производство тортов и пирожных. В Венесуэле в настоящий момент действует строгое ограничение на изготовление кондитерских изделий — минимум 90 процентов муки должно уходить на выпечку хлеба.

Президент Мадуро отдал приказ торговым инспекторам и военным проверить около 700 пекарен в столице Венесуэлы Каракасе на предмет соблюдают ли пекари правило об ограничении на производство тортов и пирожных, пишет pikabu.ru.

Четыре пекаря в Каракасе уже арестованы: их пекарня выпекала слишком много сладких булочек и круассанов с ветчиной, объявило по итогам рейда Министерство справедливых цен.

В 2016 году из-за экономического кризиса властям пришлось пойти на беспрецедентные меры. Фургоны с продовольствием стала сопровождать вооружённая охрана, на стражу пекарен вышли солдаты действующей армии, полиция использовала резиновые пули для разгона граждан, штурмующих аптеки и магазины.

Уровень инфляции в стране в 2016 году составил около 720%, из-за чего местные магазины перестали пересчитывать купюры и начали принимать их на вес.

Объединение производителей хлеба «Fevipan» заявило, что на 80 процентах предприятий не осталось запасов пшеницы. Власти в ответ обвинили владельцев пекарен, которые якобы держат пшеницу на складах и завышают цены.

Ранее в Венесуэле из-за нехватки хлебобулочной продукции прекратили продавать биг-маки, а также картошку-фри в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».

Из-за острого дефицита товаров сотни тысяч жителей проходили гуманитарный коридор в соседнюю Колумбию или даже брали границу штурмом, чтобы приобрести в местных магазинах продукты питания.

В стране действует чрезвычайное положение, а парламент объявил гуманитарный кризис. Несколько раз оппозиция пробовала отправить в отставку президента Николаса Мадуро, однако Верховный суд отклонял импичмент.