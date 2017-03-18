«Красной тряпкой для народа может стать что угодно – сокращения, повышение коммуналки»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Польша отказывается покупать электроэнергию с БелАЭС
В Беларуси подорожало топливо
В Венесуэле начались аресты кондитеров: они «переводят» муку, которая должна идти на хлеб
Сьцяг капітуляцыі
ЕС требует немедленно освободить задержанных на митингах в Беларуси
«Як адно пост, аўсяны кісель — першая страва». Рэцэпт
Видеофакт: Как прошел первый месяц протестов в Беларуси
В православном приюте в России годами издевались над детьми. Трех воспитательниц судят за убийство девочки
В Брестской области к концу года не будет зарплаты в $ 500. А сколько будет?
Редактор «Лайфа» похвастался, что за год заработал на двушку в Москве. Его уволили
Медведев взбудоражил СМИ отсутствием на совещании с Путиным и снимком с курорта
Вынесли предупреждение TUT.BY, редактора Kraj.by будут судить
«Сотни поломанных судеб». Шапиро возмутился атаками прокуроров на руководителей
В Молодечно на профилактические беседы вызваны 380 участников «Марша нетунеядцев»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
«Жестокость и избиения вызваны тем, что Лукашенко почувствовал угрозу»
Как я тестировала блага для тунеядцев
Лукашенко: «В семье, конечно, не без недостатков»
Телеканал ОНТ и БЕЛТА рассказали о «людях в масках», задержанных на акциях
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Жесть дня. Потасовка в столичном троллейбусе после «Марша нетунеядцев»
Судебный конвейер: «Маскарад» с участием ОМОНа
Марши «нетунеядцев» в Минске, Гродно и Могилеве: итоги
БТ сравнило мирную акцию, где был красно-зеленый флаг, с шествием нацистов
«Очередной щелчок по носу»: Россия сокращает поставки топлива в Беларусь
«Мы знаем, по телевизору «тунеядцев» не показывают, только по компьютеру»
«В Симферополе за украинский язык уже не бьют»
«Новому министру я мог запросто позвонить на мобильный»
«Товарищ Путин, 9,5 миллионов белорусов лично никому ничего не должны»
«Националист» Лукашенко и повстанцы с улицы Комсомольской
Как белорусские власти оживили сюжеты из Оруэлла
«Не надо спешить хоронить режим Лукашенко»
Как работают любовницы чиновников
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В Минске на улицах появились водометы
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Цитата дня. «Советская Белоруссия» – о свободе слова в нашей стране
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Комментарии
18.03.2017
Мария Владимирова, Завтра твоей страны
«Красной тряпкой для народа может стать что угодно – сокращения, повышение коммуналки»

А что, если скандальный декрет №3 отменят?

И снизят ли градус протестных настроений в обществе брутальные задержания после маршей нетунеядцев, аресты и штрафы участникам акций?

Директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич считает, что прогнозировать проявление протеста или недовольства в обществе сложно.

— Много примеров, когда такого рода вещи происходили спонтанно и приводили к непредсказуемым последствиям, — говорит эксперт.

По мнению политолога, до лета протестные настроения будут сведены к минимуму и вряд ли приведут к серьезным изменениям в стране.

— Произошедший всплеск — прошедшие в Минске и регионах марши нетунеядцев — показывает наличие напряжения в обществе. Акции могут  продолжаться до лета, когда наступит сезон спада активности, — прогнозирует Андрей Казакевич.

Учитывая, что определенные ресурсы у власти есть, в том числе финансовые, протесты будут подавляться. Для этого будут использоваться различные инструменты: изоляция наиболее активных участников, работа с группами интересов (например, с бизнесом), анонс социальных выплат и обещаний.

Как считает Андрей Казакевич, у властей много возможностей для удержания ситуации под контролем.

— Белорусские власти внимательно анализировали опыт цветных революций и отработали сценарии по минимизации негативных последствий. В целом власти выглядят достаточно подготовленными для того, чтобы действовать. Их не застали врасплох. Нельзя сказать, что у них нет сценария, нет представления о том, в какую сторону двигаться. Все эти факторы играют скорее на то, что протесты в краткосрочной перспективе будут взяты под контроль, — отмечает эксперт.

— Достаточно ли пряника в виде анонсированных поправок в Декрет №3 и предложенного Минтруда страхования от безработицы и кнута в виде задержаний и арестов участников акций, чтобы снизить протестные настроения в обществе?

— Нет. Нужен комплекс мер. Обещания нужно сопровождать действиями.

Продолжение статьи читайте здесь.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4 (оценок:1)
Главное
Телеканал ОНТ и БЕЛТА рассказали о «людях в масках», задержанных на акциях
Как я тестировала блага для тунеядцев
Судебный конвейер: «Маскарад» с участием ОМОНа
«Жестокость и избиения вызваны тем, что Лукашенко почувствовал угрозу»
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
Кем рассерженные белорусы мечтают заменить Лукашенко
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY