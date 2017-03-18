«Красной тряпкой для народа может стать что угодно – сокращения, повышение коммуналки»

А что, если скандальный декрет №3 отменят?

И снизят ли градус протестных настроений в обществе брутальные задержания после маршей нетунеядцев, аресты и штрафы участникам акций?

Директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич считает, что прогнозировать проявление протеста или недовольства в обществе сложно.

— Много примеров, когда такого рода вещи происходили спонтанно и приводили к непредсказуемым последствиям, — говорит эксперт.

По мнению политолога, до лета протестные настроения будут сведены к минимуму и вряд ли приведут к серьезным изменениям в стране.

— Произошедший всплеск — прошедшие в Минске и регионах марши нетунеядцев — показывает наличие напряжения в обществе. Акции могут продолжаться до лета, когда наступит сезон спада активности, — прогнозирует Андрей Казакевич.

Учитывая, что определенные ресурсы у власти есть, в том числе финансовые, протесты будут подавляться. Для этого будут использоваться различные инструменты: изоляция наиболее активных участников, работа с группами интересов (например, с бизнесом), анонс социальных выплат и обещаний.

Как считает Андрей Казакевич, у властей много возможностей для удержания ситуации под контролем.

— Белорусские власти внимательно анализировали опыт цветных революций и отработали сценарии по минимизации негативных последствий. В целом власти выглядят достаточно подготовленными для того, чтобы действовать. Их не застали врасплох. Нельзя сказать, что у них нет сценария, нет представления о том, в какую сторону двигаться. Все эти факторы играют скорее на то, что протесты в краткосрочной перспективе будут взяты под контроль, — отмечает эксперт.

— Достаточно ли пряника в виде анонсированных поправок в Декрет №3 и предложенного Минтруда страхования от безработицы и кнута в виде задержаний и арестов участников акций, чтобы снизить протестные настроения в обществе?

— Нет. Нужен комплекс мер. Обещания нужно сопровождать действиями.

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