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Общество
18.03.2017
Анастасия Зеленкова
Тарас: «Никто Рогнеду не насиловал. Это все сказки»

Историк Анатолий Тарас представил новый взгляд на всем известные еще со школы события.

Свою точку зрения он озвучил во время презентации новой книги «Страницы прошлого. Статьи по истории Беларуси». В сборнике представлены материалы Анатолия Тараса, опубликованные в различных изданиях за последние 8 лет, в том числе и статья об упомянутых событиях.

— У меня были сомнения, когда я написал свой первый вариант версии про Рогволодовичей: а примут ли его? — рассказал Анатолий Тарас. — Я догадывался, что это сильно не понравиться нашим историкам. Но, с другой стороны, это же не я взял и придумал. Еще в 1953 году историк в эмиграции Вацлав Понуцевич доказал, что Изяслав был сын не Рогнеды, а Рогволода. То есть, ей он являлся братом.

Историк указывает на то, что все известные нам события: об изнасиловании Рогнеды, о ее неудачной попытке убить Владимира и ссылке вместе с сыном Изяславом в Полоцкую землю — берут свое начало из одного единственного источника — «Повести временных лет».

— Начальная летопись Нестора — источник, который был написан через 100 с лишним лет после происходивших событий. То есть, человек не был свидетелем всего этого, даже дедушка его не был, — отмечает Анатолий Тарас. — Более того, эта повесть была написана в угоду киевским князьям, которые враждовали с полоцкими князьями. По сути, это политически заказная книжка, которая к тому же является художественным произведением.

Историк обращает внимание на многие нестыковки, которые имеются в истории с Рогнедой.

В-первых, непонятно, зачем князь Владимир, сделав своей женой, дал ей имя Горислава.

— В летописи отмечается, что ей дали славянское имя. Но, можно подумать, что Рогнеда — имя не славянское? — замечает историк.

Во-вторых, странно, почему Рогнеда столько лет собиралась с мыслями, чтобы отомстить своему мужу за расправу над родителями и братьями. За время этих раздумий она успела родить Владимиру то ли трех, то ли четырех детей.

В-третьих, основанный, как говорится в летописи, специально для сосланных Рогнеды с сыном город Изяславль (нынешний Заславль) к тому времени, согласно археологическим данным, уже существовал в виде поселения кривичей. То есть князь Владимир здесь абсолютно не причём.

— Эта версия о ссылке впервые появилась в Лаврентьевском списке, то есть через 390 лет после описываемых событий. Причем список этот писали, щедро украшая своими «вставками», авторы, проживавшие в другом государстве, на удалении примерно 800 км от Полоцка.

По мнению Анатолия Тараса, вся эта история — сплошная выдумка.

— А у нас все пишут и пишут, что «Уладзімір згвалтаваў Рагнеду, захапіў Полацак, спаліў яго, пайшоў далей на Кіеў». Вранье! Никто ее не насиловал, и ничего этого не было. Вот только попробуй скажи это нашим историкам, они сразу в крик: «Нестор сказал!» и будут дальше повторять его сказки. Неслучайно для подобных историй на Западе даже придумали термин — «фолк-хистори». Это красиво, увлекательно, местами патриотично, но, увы, не научно.

Впрочем, история про Рогнеду — не единственная в книге статья, которая позволяет несколько иначе взглянуть на ряд исторических событий. Есть в книге и про участие наших предков в Московской смуте 17 века, и про деятельность Кастуся Калиновского, и про особенности коммунистического террора на Беларуси, и про мифы, связанные с обороной Брестской крепости в 1941 году, а также развенчание сказок про первый боевой залп «Катюши» под Оршей.

Параллельно автор представил еще две книги, в которой выступил редактором: «Краткая история живописи Беларуси. ХVI век — начало ХХ века» Ленины Мироновой и книгу Михаила Митина «Белая Русь: Хроника употребления термина».

Последняя вызвала жаркие споры среди собравшихся историков: очень уж кардинально ее тезисы расходятся с официальной концепцией происхождения и употребления названия нашей страны и наименования самих белорусов.

Кого в действительности называли «белорусами» и кто и зачем нам подсунул этот термин? Об этом читайте в ближайшие дни на нашем сайте.

 
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