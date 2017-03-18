«Если ты говоришь по-русски, ты – ценный актив! Мало граждан не бывает – примем в россиян всех!»

Чтобы ружье выстрелило в последнем акте его нужно все-таки заранее повесить на гвоздик. Замысел раздавать российское гражданство по праву «почвы» — это ружье.

Карикатура Васи Ложкина

Упрощенная процедура получения гражданства сама по себе не может быть плохой или хорошей – это бюрократический инструмент. Который можно использовать с хорошей или плохой целью. У нас почему-то сразу затараторили насчет гастарбайтеров, мол, всех таджиков сейчас сделают россиянами — Кошмар! То, что в нашей стране эти люди зачастую находятся на правах рабов – это не страшно, а если им паспорт выдадут – вот это будет беда.

Но дело не в таджиках, и не в том, что все эти приезжие вдруг превратятся в электорат и проголосуют за того, кто сделал их гражданами России. Этот закон сеет зерна на другую почву – не на внутреннюю, а на внешнюю.

Если прежде хотя бы на бумаге сочинялись какие-то программы по переселению соотечественников, то теперь задача прямо противоположная – чтобы они никуда не рыпались, чтобы оставались там, где они есть, но с российским паспортом. Если ты говоришь по-русски, ты – ценный актив! Как этот актив реализуется, мы прекрасно помним на примере Южной Осетии и Абхазии. Сначала всем там раздали наши паспорта, а потом, когда началась война, получилось так, что мы не просто бьем Саакашвили, а защищаем соотечественников.

А теперь загибаем пальцы. Донбасс. Вместо филькиных грамот вроде паспортов ДНР, мы выдаем настоящие паспорта Российской Федерации. Мы легализуем всех этих людей в мировом масштабе, а попутно имеем право их защищать. И тогда война с Украиной становится уже не прямым вмешательством в дела другого государства, а защитой соотечественников от фашистов. Не забудем про то, что в той же Украине, кроме мятежных регионов есть обширные районы, где русский язык основной. Чем не сюжет, а? Приднестровье тоже не забываем. Тем более что там российские паспорта и так уже многие заимели.

Но мало граждан не бывает – примем в россиян хоть всех! А заодно можно до Приднестровья коридор прорубить через Одессу, чтобы облегчить доступ к соотечественникам. Есть прекрасный город Нарва. Русский город на эстонской территории. Что он там делает и правильно ли, что он все еще там? В Прибалтике вообще сотни тысяч русских, которых притесняют и глумятся над ними. Но если они из просто русских превратятся в российских – это же совсем иной расклад. И так можно совершенно по-новому выстраивать отношения со многими странами – вплоть до Польши и Финляндии, когда-то тоже бывшими на нашей «почве».

Вот только сами соотечественники — как люди, а не как паспорта за рубежом — нам до фонаря. Иначе не сдавали бы мы русских Турменбаши в обмен на газ. Иначе не унижались бы уже живущие в России русские, которые годами не могли получить паспорт, хотя имели помимо «почвы» тысячу других оснований быть гражданами РФ. Этот закон нужен не для того, чтобы защищать, а для того, чтобы нападать. Чтобы над соседями постоянно висела эта угроза и не было им покоя.