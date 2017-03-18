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18.03.2017
Павел Рос
Неусвоенный урок, или Почему белорусы маршируют на граблях

Маленький факт, о котором важно помнить не только «тунеядцам», но и всем гражданам страны.

Согласно исследованию организации Freedom House, Беларусь в 2017 году вновь попала в число самых несвободных стран мира. По уровню свободы наша страна оказалась недалеко от Конго, Ирана, Кубы и Ливии, намного уступая по этому показателю всем соседним странам, исключая Россию.

Эта информация наверняка не станет открытием для большинства белорусов. Напротив, ее на собственном опыте за последние годы прочувствовали тысячи соотечественников.

Если раньше вопросы свободы и прав человека чаще всего касались лишь политических активистов и независимых журналистов – и казались чем-то далеким и непонятным, то сейчас с суровой реальностью столкнулись люди абсолютно всех профессий.

Что такое нарушение прав человека, вдруг узнали работники государственных предприятий, с которыми без причин не продлили контракты. Предприниматели, многие из которых были «вне политики», заговорили о бесчисленных штрафах и конфискациях товаров. И, наконец, «тунеядцы», многие из которых впервые узнали, что государство бывает не только таким, каким показывают по телевизору, но и тем, что без спроса лезет в карман, чтобы забрать последнее.

Казалось бы, трудности последних лет должны были отрезвляюще подействовать на белорусов, а недавние митинги и вовсе вселили надежду, что лед тронулся – и люди, наконец, поняли всю важность защиты своих прав.

Тем не менее, даже в ходе протестов «тунеядцев» приходится слышать высказывания участников о том, что они пришли на митинг не ради перемен в стране, а чтобы власти отменили конкретный декрет. И есть ощущение, что большинство белорусов по-прежнему не находит связи между уровнем политической свободы в стране и собственными проблемами.

«Не нравится мне этот лозунг. Что он означает? Да здравствует Беларусь?»

Показательными выглядят данные опроса, проведенного в мае 2016 года все той же организацией Freedom House. Опросив около тысячи белорусов из различных регионов страны, исследователи установили любопытный факт. На вопрос, что сейчас важнее для Беларуси: порядок в государстве или соблюдение прав человека, более половины опрошенных проголосовали за «порядок» и лишь одна треть за права человека...

Остается надеяться, что в 2017-м, на фоне всего происходящего в стране, мы увидим совсем другие цифры.

 
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