В Брестской области к концу года не будет зарплаты в $ 500. А сколько будет?

По подсчетам властей, средняя зарплата в регионе составит 940 рублей. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис 16 марта во время «Открытого диалога» со студентами и преподавателями БарГУ.

– Нельзя понимать поручение президента, что каждый человек будет получать по 1000 рублей. 1000 рублей – это в среднем по республике, – сказал Анатолий Лис. – Не может неквалифицированный рабочий, охранник зарабатывать столько же, сколько врач или преподаватель.

Губернатор также отметил, что существует разница между зарплатами в регионах и Минске – в столице она значительно выше и уже сейчас в некоторых сферах минчане зарабатывают больше 1000 рублей.

– Мы не можем сравниться с Минском, ведь все валообразующие, денежные потоки проходят через столицу. К тому же там развиваются IT-технологии, сосредоточен крупный и средний бизнес, – сказал Анатолий Лис. – Поэтому и зарплата в столице к концу года будет выше, чем 1000 рублей. А по нашим подсчетам, к концу года мы должны выйти на среднюю зарплату в 940 рублей.

Председатель облисполкома отметил, что «на сегодняшний день это сложная задача». Главная проблема – повышение зарплаты бюджетникам. В прошлом году средняя зарплата работников бюджетных организаций Брестской области составила всего 515 рублей.

– Чтобы выйти на среднюю зарплату по стране в 1000 рублей, зарплата бюджетников должна составлять 800 рублей, – отметил Анатолий Лис.

По его словам, для повышения зарплат в области в первую очередь необходима устойчивая работа предприятий и организаций.

– Самое главное – чтобы хорошо работал реальный сектор экономики, – резюмировал губернатор.

«Эти поручения только демонстрируют оторванность Лукашенко от экономической реальности»