Редактор «Лайфа» похвастался, что за год заработал на двушку в Москве. Его уволили

15 марта редактор отдела «Религия» издания «Лайф» Владислав Мальцев обнаружил ошибку в тексте корреспондента «Коммерсанта» Александра Черных.
Журналисты вступили в перепалку, в ходе которой Мальцев объяснил, чем он лучше Черных.
Комментарий заметил журналист Олег Кашин.
Читатели обсудили керамогранит…
…и заподозрили, что владельцу «Лайфа» Араму Габрелянову такой подход к работе может не понравиться.
Видимо, так и случилось. Пост Олега Кашина собрал 1000 лайков и 150 перепостов, после чего Мальцев опубликовал пост, в котором заявил, что это был троллинг:
В чем заключается профит, ясно не до конца: сегодня Мальцев был уволен.
Об этом «Медузе» рассказал первый заместитель редакционного директора «Лайфа» Анатолий Сулейманов:
«Это действительно так. То, что им было сделано, — некорпоративно». Он добавил с усмешкой: «В „Лайфе“ действительно получают хорошую зарплату, но не такую большую, чтобы можно было купить двухкомнатную квартиру, отделать ее керамогранитом и покупать какие-то невероятно крутые кожаные куртки».
P.S. Как заметила «Наша Ніва», Владислав Мальцев отметился рядом «расследований» о белорусской оппозиции. Вот лишь некоторые заголовки его «сенсационных» статей:
«Вашингтон финансирует возрождение язычества в Белоруссии»
«Белорусская оппозиция подключилась к борьбе за легалайз»
«Как «белорусский партизан» Павел Шеремет обслуживал украинских неонацистов»
«Минский легион Бандеры: как белорусские националисты воюют с Россией»
«Лесные небратья: как белорусская оппозиция готовится к войне с Россией»