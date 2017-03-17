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17.03.2017
Meduza
Редактор «Лайфа» похвастался, что за год заработал на двушку в Москве. Его уволили

15 марта редактор отдела «Религия» издания «Лайф» Владислав Мальцев обнаружил ошибку в тексте корреспондента «Коммерсанта» Александра Черных.

Журналисты вступили в перепалку, в ходе которой Мальцев объяснил, чем он лучше Черных.

Комментарий заметил журналист Олег Кашин.

Читатели обсудили керамогранит…

…и заподозрили, что владельцу «Лайфа» Араму Габрелянову такой подход к работе может не понравиться.

Видимо, так и случилось. Пост Олега Кашина собрал 1000 лайков и 150 перепостов, после чего Мальцев опубликовал пост, в котором заявил, что это был троллинг:

В чем заключается профит, ясно не до конца: сегодня Мальцев был уволен.

Об этом «Медузе» рассказал первый заместитель редакционного директора «Лайфа» Анатолий Сулейманов:

«Это действительно так. То, что им было сделано, — некорпоративно». Он добавил с усмешкой: «В „Лайфе“ действительно получают хорошую зарплату, но не такую большую, чтобы можно было купить двухкомнатную квартиру, отделать ее керамогранитом и покупать какие-то невероятно крутые кожаные куртки».

P.S. Как заметила «Наша Ніва», Владислав Мальцев отметился рядом «расследований» о белорусской оппозиции. Вот лишь некоторые заголовки его «сенсационных» статей:

«Вашингтон финансирует возрождение язычества в Белоруссии»

«Белорусская оппозиция подключилась к борьбе за легалайз»

«Как «белорусский партизан» Павел Шеремет обслуживал украинских неонацистов»

«Минский легион Бандеры: как белорусские националисты воюют с Россией»

«Лесные небратья: как белорусская оппозиция готовится к войне с Россией»

 
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