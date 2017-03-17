Медведев взбудоражил СМИ отсутствием на совещании с Путиным и снимком с курорта

Дмитрий Медведев не принял участия в заседании Совета безопасности РФ, которое провел 17 марта Владимир Путин.

На вопрос журналистов, не связано ли отсутствие премьера с проблемами со здоровьем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что не располагает такой информацией и что отсутствие главы правительства на совещании связано с его рабочим графиком, передает РИА "Новости".

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Представитель Кремля также добавил, что Медведев не всегда принимает участие в подобных встречах, и посоветовал обратиться за более подробной информацией к его пресс-секретарю Наталье Тимаковой.

Интерес СМИ к отсутствию Медведева на заседании вызвали два события. Во вторник, 14 марта, премьер не явился на совещание президента с членами кабмина. Глава государства объяснил это тем, что Медведев подхватил грипп.

В то же время в четверг, 16 марта, пользователи соцсети Instagram обратили внимание на фотографию Медведева, позирующего на фоне гор на горнолыжном курорте "Архыз". Снимок был опубликован в аккаунте местной кофейни CofeeBarberry.

Публикация вызвала массу язвительных комментариев. "Болеет, но держится", - юморили пользователи, обыгрывая знаменитое напутствие Медведева нуждающимся россиянам, ставшее мемом: "Денег нет, но вы держитесь", передает newsru.

В ответ руководство кофейни заявило, что премьер был на курорте с официальным визитом еще до болезни - 10 марта. "Заболел он уже после", - пояснили они.

За появлениями Медведева на публике стали пристально следить после расследования оппозиционера Алексея Навального.

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