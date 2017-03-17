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Кино
17.03.2017
Ярослав Забалуев, Газета.ру
«Красавица и Чудовище»

В прокате «Красавица и Чудовище»: могут ли дети смотреть этот фильм.

В российский прокат со скандалом выходит «Красавица и Чудовище» — киноремейк классического мультфильма с Эммой Уотсон и намеком на гей-интригу, обеспечившим киносказке взрослый рейтинг «16+».

Давным-давно на бал, устроенный надменным принцем Адамом (Дэн Стивенс), явилась старая нищенка, которая после осмеяния присутствующими обернулась волшебницей и в педагогических целях превратила виновника торжества в косматое и рогатое Чудовище.

Через много-много лет в замок по ошибке забредает инженер и торговец Морис, который оказывается узником нелюдимого Чудовища. Но не очень надолго — за Морисом явится сначала его дочь Белль (Эмма Уотсон), которой суждено научить монстра любви, а следом и половина населения соседнего городка во главе с желающим заполучить Белль в жены прохвостом Гастоном (Люк Эванс) и его слугой ЛеФу (Джош Гад).

Последняя пара персонажей вызвала в России умеренный скандал.

Режиссер Билл Кондон незадолго до премьеры сообщил, что ЛеФу — первый гей-персонаж в диснеевской вселенной.

Эта информация заставила депутата Виталия Милонова выступить с осуждением заокеанских киноделов, Минкульт заказал Институту имени Лихачева проверку, тот ее провел, гей-пропаганды не нашел, но фильму на всякий случай присвоили возрастной рейтинг «16+». Найти что-то возмутительное в поведении ЛеФу действительно сложновато — гомосексуальности здесь не больше, чем в Йагупопе 77-м из советского «Королевства кривых зеркал».

Томные взгляды и некоторая жеманность укладываются в парадигму сказочного кино, в котором почти всегда есть место травестии.

Странновато выглядит только краткая демонстрация укуса на пухлом животе, но это деталь скорее неуклюжая, чем свидетельствующая о прогрессивности авторов картины.

Вообще, «Красавица и Чудовище» — часть масштабного проекта студии Disney по кинематографическому воплощению классических рисованных мультфильмов. Затея остроумная и удобная.

Как двухлетней давности «Золушка», «Красавица и Чудовище» в значительной степени использует исходный мультфильм в качестве раскадровки.

Да, фильм длиннее на 40 минут, но их вполне могло не быть, запоминаются все равно танцы канделябра с каминными часами, говорящая чашка и гавкающая табуретка. Все остальное — не так принципиально.

Эмма Уотсон куда больше годится на роли психованных школьниц, для Белль актрисе не хватает какой-то целомудренной надмирности, но зато она ходит в красивых платьях. У Чудовища время от времени куда-то исчезают клыки, но зато — красивый хвост с кисточкой. Люк Эванс в кои-то веки получил возможность применить свой театральный и вокальный опыт — его Гастон временами почти сверхъестественно похож на мультипликационный прототип.

Что касается песен, то они остались на месте, но в русском дубляже звучат так себе — хотя рифма «огорчения — печенья» по-своему впечатляет.

Однако при всей неуклюжести в картине хватает красиво снятых эпизодов, которые способны захватить самых юных зрителей, которым, правда, придется посетить кинозал в сопровождении родителей. И вот тут как раз главная проблема с киноремейками диснеевской классики.

Дело в том, что классические мультфильмы студии всегда делались в расчете на так называемую семейную аудиторию и одинаково завораживали взрослых и детей. Для одних здесь был сказочный сюжет с превращениями и приключениями, для других — филигранная работа лучших художников со всего мира, небанальная работа с музыкой (ярчайший пример — «Фантазия»), тонкий юмор.

Новые «Красавица и Чудовище» предлагают взрослым разве что потуги на политкорректность — несколько черных персонажей (и это в условной Франции XVIII века), намеки на гей-интригу — дело вроде бы в принципе хорошее, но явно вредное для художественного содержания. Иными словами, предназначение картины сугубо утилитарное — один из способов занять детей в выходной день вне дома. Хотя куда лучше просто пересмотреть исходный мультфильм — пять лет назад его, кстати, перевыпустили в 3D.

 
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