Вынесли предупреждение TUT.BY, редактора Kraj.by будут судить

Министерство информации вынесло предупреждение порталу TUT.BY за материал, содержание которого «способно нанести вред национальным интересам страны».

Письмо, датированное 14 марта, редакция получила в пятницу, 17 марта.

Речь идет о материале от 15 февраля «Родители написали сначала, что я фашист. Как белорусы воюют в Украине». В нем шла речь о белорусских добровольцах, которые воюют в Украине на стороне киевских властей, о том, почему они отправились воевать в другую страну, как проходят их дни и ночи на линии фронта.

В статье содержалось примечание, что текст не отражает отношение редакции TUT.BY к конфликту на Донбассе и участию наших граждан в нем. Также указывалось, что Уголовный кодекс запрещает белорусам участвовать в любых военных конфликтах за рубежом — за деньги или безвозмездно.

В соответствии с законодательством в связи с получением предупреждения Министерства информации, материал удален с портала.

TUT.BY направил официальное письмо в Мининформ с просьбой разъяснить, какие именно фразы в указанном материале противоречат действующему законодательству и какие именно нормативные акты нарушены, поскольку текст полученного предупреждения пока содержит только указание на то, что такая информация может нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.

Редактора сайта Kraj.by будут судить за статью об акции «нетунеядцев» в Молодечно

Об этом сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Сотрудники милиции составили административный протокол на Светлану Тишко. Журналистку обвиняют в нарушении порядка организации массовых мероприятий (ст. 23:34).

Претензии милиции заключаются в том, что сайт сообщал о подготовке несанкционированной акции протеста против Декрета №3, которая состоялась в минувшую пятницу в Молодечно.

Сотрудники милиции считают, что размещением такой информации редактор сайта призвала граждан к участию в несанкционированном митинге.

Сама Светлана Тишко убеждена, что никоим образом не нарушала законодательство и никого не призывала никуда выходить.

– Это был обычный информационный материал о том, как в городе готовятся к акции, накануне которой центральную площадь Молодечно даже обнесли металлической оградой, – рассказала Светлана пресс-службе БАЖ.

По словам сотрудников милиции, протокол против Светланы Тишко переданы в суд.