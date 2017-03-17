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Комментарии
17.03.2017
Идея для БТ: «Рейтинги будут бешеные, когда народ увидит, как чиновники…»

 В Facebook пользователя Nika Sandros появилось «творческое предложение для БТ».

«Читаю новости. К декрету о тунеядцах облагающему налогом всех, кто работы не имеет, добавляется гениальная идея облагать налогом и тех, кто работу имеет. Суть: вы работаете и делаете взносы на случай если работу потеряете. Потом государство что-то там вам компенсирует.

Аплодирую лежа.

"Такая, мол, экономическая ситуация и ничего тут не поделаешь. Об этом заявил в интервью sb.by начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун. При этом он признал, что «не каждый хочет получать 150–200 $». «Но такая уж сейчас ситуация», - добавил он, не уточнив, почему такая ситуация сложилась в Беларуси."

Т.е. вы страной управляете и вдруг оказывается, что какая-то не такая ситуация сложилась. А люди должны вас понять и простить и жить на 100 баксов в месяц (при том, что продукты стоят дороже, чем в Польше и Литве).

Предложение для БТ.

Давайте замутим шоу типа "Остров". Берем Щеткину, господина Токуна и еще десяток чиновников и отправляем их в провинцию жить. На полгодика. За 100-200 баксов в месяц.

Рейтинги будут бешеные, когда народ увидит, как премиум пересядет с ризотто на крабовые палочки "эконом".

Я могу взять сельхоз-шефство над участниками. Научу их выращивать овес, доить корову и кормить комбикормом свинью. Я умею».

 
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