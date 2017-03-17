«Сотни поломанных судеб». Шапиро возмутился атаками прокуроров на руководителей

Председатель Минского облисполкома Семен Шапиро попросил прокуроров более внимательно относиться к человеческим судьбам и не доводить опытных председателей колхозов до инфаркта. Он привел не один пример, когда уголовное дело закончилось ничем.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Минске прошла конференция «Актуальные вопросы профилактики правонарушений». На нее пригласили не только силовиков, но и депутатов и чиновников. Среди выступающих был и губернатор Минской области Семен Шапиро. Он вышел на сцену с документами, предупредив, что «подготовился». У губернатора больше всего вопросов к прокуратуре Узденского района Минской области.

— Когда я приехал в район, то там была такая ситуация: в трех колхозах нет руководителей, в трех возбуждены уголовные дела, из оставшихся шести — пять плохо работают, — рассказал Семен Шапиро.

Оказалось, что в отношении одного из самых опытных председателей было возбуждено уголовное дело, которое потом закрыли. Пока шло расследование, человек получил инфаркт, сейчас работает сторожем в соседнем колхозе.

— Если дело не стоит выеденного яйца, не надо тогда баловаться, — обратился к прокурорам Семен Шапиро. — Еще в отношении одного руководителя три раза возбуждали уголовное дело, я даже приехал пожать ему руку за работу, поддержать.

Губернатор вспомнил, как попросил опытного руководителя из Ждановичей, который зарабатывал 26 миллионов, возглавить два колхоза в Узденском районе. Уговорил, тот перешел на новое место, но вскоре попал в поле зрения правоохранительных органов.

— Приехали 9 человек в погонах, все закончилось уголовным делом. За что? Оказалось, он получал 15−20 миллионов, и женщину из министерства, которая согласовала эту зарплату, осудили. Ей дали год условно, заставили выплатить те деньги, которые были выплачены председателю колхоза. Но прокурорам этого мало, они требуют, чтобы этой женщине дали два года колонии, — возмутился Шапиро.

Глава Минской области достал список и стал зачитывать имена, фамилии, должности тех руководителей Минской области, в отношении которых возбуждались уголовные дела, однако потом прекращались из-за отсутствия состава преступления или все заканчивалось административным процессом.

— Здесь сотни поломанных судеб, инфарктов. Большинство дел закончилось ничем. Что мы хотим от председателей колхозов, если они больше времени проводят в Следственном комитете, чем на работе? Столько мелочевки идет, просто страшно. На любого руководителя можно завести уголовное дело, но нельзя же раскачивать лодку. У кого из присутствующих есть с собой служебные телефоны? — обратился Семен Борисович к залу, руки подняли несколько человек. — Вот позвоните своей жене, поговорите, набежит сумма. И тогда в отношении вас всех можно возбудить уголовное дело.

Губернатор отметил, что составом преступления может стать что угодно. К примеру, официально председатель колхоза не работает по воскресеньям, но в реальности такого нет, он берет служебную машину, ездит по полям, и у следователей начинаются к нему вопросы. Или заносит в табель не положенных 8 часов рабочего дня, а сколько работал на самом деле — 16.

— Был такой руководитель, который из кассы взял 180 миллионов, мы его убрали. Он по 16 часов и работал, потом искренне не понимал: «Шапiра, а што я зрабiу не так? Я ж па 16 гадзiн працаваў, дамой толькi ў 10 вечара прыходзiу», — привел еще один пример губернатор.

Прокуратура пообещала разобраться в этом вопросе и еще раз вернуться к озвученным уголовным делам.

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