«Белнефтехим» анонсировал поэтапное повышение цен на топливо

По неподтвержденным данным TUT.BY, в ночь на 18 марта цены на топливо вновь увеличатся на 1 копейку.

Напомним, неделю назад стоимость бензина также подросла на 1 копейку – до этого она два года не повышалась.

Почему цены растут? На сайте концерна «Белнефтехим» приводится следующее объяснение.

Цены, сформированные в начале 2015 года, были рентабельны для производителя при цене нефти около 45 долларов за баррель и курсе белорусского рубля 1,4 рубля за 1 доллар США. Сейчас цена нефти выросла до 52 долларов за баррель (по курсу доллара 1,9 рубля), в 1,5 раза увеличились акцизы, а новый этап «налогового маневра» на 23,7 доллара ухудшает эффективность нефтеперерабатывающих заводов на каждой тонне сырья.

В результате рентабельность производства и реализации моторного топлива на внутреннем рынке Беларуси стала отрицательной.

Сыграл свою роль и принятый в России «налоговый маневр» — он приближает цену на нефть в Беларуси к мировой.

«Вопрос не в одной копейке, а в подходе». В Беларуси подорожало топливо

НПЗ принимают меры по максимальному сокращению затрат. Но из-за внешних факторов и низких цен на нефтепродукты на внутреннем рынке вопросы модернизации заводов (в 2017 году на их модернизацию необходимо направить более 400 млн долларов) и их эффективной работы остаются проблемными вопросами.

Поэтому повышение цен на нефтепродукты необходимо для НПЗ.

– Следует понимать, что резкого роста не произойдет, изменение цен будет поэтапным и постепенным, — отмечают в концерне «Белнефтехим».