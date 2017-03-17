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Комментарии
17.03.2017
«Предложение главы государства поистине гениальное»

Валерий Карбалевич в колонке в газете «Свободные новости» прокомментировал требование главы государства трудоустроить всех к 1 мая.

«Президент поставил перед органами власти задачу ликвидировать безработицу в стране: «К 1 мая все должны быть трудоустроены. И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут».

Более того, А. Лукашенко даже объяснил, как это сделать. По его словам, в Минске порой на работах по благоустройству территории задействована дорогостоящая техника, эксплуатационные и амортизационные расходы на которую значительно превышают стоимость ручного труда.

«Надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей», — отметил глава государства.

Перевожу на русский язык. То есть надо технику заменить людьми. Предложение поистине гениальное. Если вместо комбайнов начнут жать серпами, а вместо экскаваторов копать вручную, представляете, сколько новых рабочих мест появится. Ведь Беломорканал лопатами выкопали зэки ГУЛАГа. Какие, однако, блестящие перспективы открываются перед страной!».

Байнет: «На этот раз Нобелевская премия по экономике точно будет наша»

 
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