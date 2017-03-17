«Организовал завышенные сметы на строительство домов в столичных микрорайонах»

10 марта, после многомесячного разбирательства, судебная коллегия по уголовным делам Мингорсуда вынесла приговор по делу бывших топ-менеджеров ГПО «Минскстрой». В числе осужденных - бывший гендиректор этого объединения, бывший глава администрации Московского района столицы Евгений Вовна.

Евгению Вовне удалось «незаметно» покинуть пост главы Московского района столицы ещё в 2014г. - несколько лет он находился под стражей. Фото: "БелГазета"

Евгений Вовна Московский район возглавил в 2011г. и как-то незаметно «покинул» эту должность. С осени 2014г. о нем не было никаких упоминаний. Как выяснилось, с того времени и по настоящее бывший руководитель находится под стражей. По причине инкриминируемых ему преступлений, якобы совершенных во время руководства ГПО «Минскстрой».

Следствие по этому делу длилось более полутора лет, в суд оно поступило в июне 2016г. Объем материалов составил 154 тома. При этом потерпевшими следствие признало полтысячи человек. Вместе с Вовной в совершении должностных преступлений обвинялись его бывшие подчиненные: замгендиректора и главный инженер Виктор Василевич, главный бухгалтер Марина Дубовцова, начальник сектора по работе с жилищно-строительными потребительскими кооперативами Наталья Романчук и главный специалист сметно-договорного отдела управления экономики Лариса Косовец. Еще один фигурант этой истории - бывший начальник управления экономики - главный экономист Татьяна Осипчик - в процессе не участвовала, она серьезно больна.

Следствие пришло к выводу, что «указанные должностные лица ГПО «Минскстрой» в период с августа 2009г. по сентябрь 2010г., при осуществлении объединением функций заказчика строительства, злоупотребили служебными полномочиями и превысили их, что повлекло причинение ущерба на сумму свыше Br17 млрд., а также причинение существенного вреда государственным интересам и интересам ГПО «Минскстрой».

В деле было три обвинительных эпизода. Евгений Вовна обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Согласно обвинению, он, действуя группой лиц по предварительному сговору, в 2009-10гг. организовал со своими подчиненными составление заведомо завышенных смет на строительство домов в столичных микрорайонах «Масюковщина-4» и «Масюковщина-5». Дольщики заключали договоры на строительство квартир без отделки. В то же время в стоимость жилья была включена и отделка. Затем дольщикам было предложено оплатить и отделку. Некоторые согласились и заплатили еще раз за то, что уже было оплачено. Потерпевшими, по версии следствия, стали дольщики 5 жилых домов.

Обвинение Вовны по ч.3 ст.426 УК (превышение служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности) касалось ситуации на ОАО «Белгран», которое входило в ГПО «Минскстрой».

По версии следствия, Вовна в сговоре с главным бухгалтером Дубовцовой (обвинялась по ч.3 ст.426 УК) без согласования с Мингор­исполкомом перечислил на счет бедствующего «Белграна» почти Br1,5 млрд. Как отмечалось в обвинении, «с целью приукрасить показатели эффективности своего управления объединением».

Также Вовна обвинялся по ч.2 ст.427 УК (служебный подлог). Якобы гендиректор по сговору с главным инженером Василевичем с целью «приукрасить истинное положение дел» давал указания подчиненным искажать статистическую отчетность по вводу в эксплуатацию жилых домов.

Примечательно, что еще до направления дела в суд по 427-й статье истек срок привлечения к уголовной ответственности. Поэтому закономерно, что дело по этой статье было прекращено в суде.

Что касается остального, то и здесь не все гладко.

Приговор

Судья Сергей Бондаренко огласил резолютивную часть вердикта. Обвиняемый Вовна был признан виновным в умышленном вопреки интересам службы совершении должностным лицом из корыстной и иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекших причинение существенного вреда государственным интересам и тяжкие последствия, и на основании ч.3 ст.424 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с конфискацией имущества. Также он лишен права занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. Прокурор просил для него по совокупности 6 лет лишения свободы.

При этом суд оправдал Вовну по ст.426 «в связи с отсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом». Также в этой части была оправдана и бывший главбух Дубовцова. При других обстоятельствах женщина пошла бы домой, но она в 2015г. была осуждена на 9 лет за хищения и мошенничество.

Бывший главный инженер «Минскстроя» Василевич был взят под стражу в зале суда. Его приговорили к лишению свободы на срок 3 года и 6 месяцев в колонии усиленного ­режима без конфискации имущества.

Обвиняемые Романчук и Косовец признаны виновными в пособничестве и наказаны 3 годами лишения свободы каждая с отсрочкой исполнения наказания на 2 года.

Около полусотни дольщиков заявляли гражданские иски о возмещении ущерба. Суд им отказал. Ущерба как такового не было. Еще в ходе процесса защита Вовны представила доказательства, что еще до возбуждения уголовного дела все переплаты «Минскстрой» вернул дольщикам.

Из 5 лет, определенных судом, Евгений Вовна половину уже отсидел в СИЗО.

Приговор в законную силу не вступил. «Мой подзащитный не признал свою вину ни по одному пункту обвинения, конечно, приговор мы будем обжаловать», - сообщила «БелГазете» адвокат Наталья Кисель.