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Скандалы
17.03.2017
TUT.BY
Женщине, выбросившей ребенка в мусоропровод, вынесли приговор

Суд приговорил мать, которая выбросила ребенка в мусоропровод, к 12 годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Девочку, которая, пролетев семь этажей, осталась жива, сейчас воспитывают тетя и бабушка.

Фото: Екатерина Пантелеева, TUT.BY

Вечером 19 сентября в городском поселке Мачулищи в мусорном контейнере была найдена новорожденная девочка с многочисленными травмами. Ее родила и выбросила в мусоропровод с 7-го этажа 28-летняя Екатерина. У женщины есть еще двухлетний сын. Во время совершения преступления она находилась в декрете. По результатам психолого-психиатрической экспертизы, в момент преступления женщина признана вменяемой и полностью осознавала, что делала. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 14, п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК. Максимальный срок наказания — 25 лет.

Гособвинитель Александр Левкович во время судебных прений просил для Екатерины 15 лет лишения свободы. Такое наказание, рассказал он, запросил исходя из личности обвиняемой. Максимальный срок по статье, по которой судили Екатерину, — 25 лет лишения свободы.

— К уголовной ответственности она ранее не привлекалась, к тому же у нее есть еще один несовершеннолетний ребенок, — пояснил свое решение гособвинитель Александр Левкович. — В то же время учитывалась и тяжесть совершенного преступления.

«Боялась, что не так поймут»

Суд назначил меньшее наказание — 12 лет в исправительной колонии.

— Мы не знаем, будем ли обжаловать приговор, — говорит Наталья, сестра обвиняемой. — Это меньше, чем просил прокурор. Преступление серьезное. Мы боимся, чтобы больше не дали.

Адвокат Екатерины советует ее родным подать апелляцию.

— Все пять характеристик, которые на Екатерину поступили, хорошие. Она трудолюбивый человек, — поясняет свою позицию Родислав Островский, адвокат обвиняемой. — Соседи тоже отзываются о ней положительно. Свидетельница, которая услышала крик ребенка, удивлялась: «Катя не могла так поступить».

К тому же, отметил Островский, у Екатерины есть двухлетний сын — это тоже смягчающее обстоятельство.

 
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