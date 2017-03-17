Способы, которыми белорусов запугивают перед 25 марта

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Сотни поломанных судеб». Шапиро возмутился атаками прокуроров на руководителей
«Белнефтехим» анонсировал поэтапное повышение цен на топливо
Женщине, выбросившей ребенка в мусоропровод, вынесли приговор
В Молодечно на профилактические беседы вызваны 380 участников «Марша нетунеядцев»
Ради чего Андрусь Горват ненадолго покинул свой Прудок
Федынич: «Я сказал судье, как же я мог не пойти на Марш?»
Лукашенко: «В семье, конечно, не без недостатков»
Генпрокурор о работе милиционеров в штатском: «Если нарушения были, будем разбираться»
Задержан гомельский стример, раздевавший девушек в Сети
Смертный приговор вынесен жителю Наровли за убийство брата и сестры
Дзьмітрыеў пра 25 сакавіка: «У Статкевіча ня плян, а адсутнасьць пляну»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Кем рассерженные белорусы мечтают заменить Лукашенко
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
«Жестокость и избиения вызваны тем, что Лукашенко почувствовал угрозу»
«Марш нетунеядцев» в Минске. Как это было
«Силовики желают лобового столкновения, которое позволит полностью закрыть страну»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
БТ сравнило мирную акцию, где был красно-зеленый флаг, с шествием нацистов
«Очередной щелчок по носу»: Россия сокращает поставки топлива в Беларусь
«Мы знаем, по телевизору «тунеядцев» не показывают, только по компьютеру»
«В Симферополе за украинский язык уже не бьют»
«Новому министру я мог запросто позвонить на мобильный»
«Товарищ Путин, 9,5 миллионов белорусов лично никому ничего не должны»
«Националист» Лукашенко и повстанцы с улицы Комсомольской
Как белорусские власти оживили сюжеты из Оруэлла
«Не надо спешить хоронить режим Лукашенко»
Как работают любовницы чиновников
Рогачев: Люди называют декрет «унижением народа», чиновников — тунеядцами
«А если долго кричать «Лукашенко уходи!», он уйдет?»
«Таких массовых протестов Орша не видела с 1991 года»
Декретный отпуск №3
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В Минске на улицах появились водометы
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Цитата дня. «Советская Белоруссия» – о свободе слова в нашей стране
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Общество
17.03.2017
Марина Светлова
Способы, которыми белорусов запугивают перед 25 марта

Профилактические беседы на работе, звонки из райисполкомов и информационная атака. Власти особо не стесняются в методах, чтобы отбить у белорусов желание протестовать.  

Способ 1. Судебный конвейер

Пятый день по стране идут суды над участниками прошлых акций. Сегодня в Гомеле судят 10 участников и журналистку, суды также проходят в Минске. Отметим, что только за 16 марта через судебный конвейер прошли 52 белоруса, участвовавших в маршах «нетунеядцев» в Минске, Могилеве и Гродно.

Судьи особо не стесняются при назначении сроков. Участники получают от 12 до 15 суток.  

Способ 2. Информационная атака

Несколько дней подряд государственные телеканалы и СМИ рассказывают белорусам «страшилки» об участниках акций.

Так, БТ сравнило мирную акцию с шествием нацистов, а в газете «СБ. Беларусь сегодня», подконтрольной Администрации президента провели аналогию событиями «по-киевски».

Эстафету перехватили телеканал ОНТ и сайт государственного информационного агентства БЕЛТА, которые рассказали о «людях в масках», задержанных на акциях. Белорусам подробно рассказали об анархистах, действовавших в Украине и припугнули:

«Группы с похожими названиями замечены и в Беларуси. Некоторые их участники, по данным МВД, побывали на стажировках у южных соседей. А отдельные бойцы белорусского происхождения, прошедшие школу Майдана, недавно засветились на родине», — утверждают авторы ролика и сообщают, что у задержанных в Минске «изъяли кастеты и другие небезопасные для окружающих предметы».

Способ 3. Профилактические беседы на работе и звонки из райисполкомов

Как сообщает «Наша ніва», в Молодечно участников «Марша нетунеядцев» вызывают на профилактические беседы. Местные власти уже успели переговорить с 380 участниками акции, которые проходили 10 марта в Молодечно.

Некоторым митингующим звонят из Молодечненского райисполкома и выясняют, зачем те ходили на акцию и чем недовольны. Других же вызывают для беседы начальники на работе, намекая на возможные проблемы в связи с участием в акции и предлагают заполнить анкету с теми же вопросами: зачем пошел, что не устраивает, с кем был.

К некоторым приходят на работу сотрудники милиции — тоже побеседовать.

А есть и такие, которым сразу предлагают писать заявление об увольнении.

Причем проблемы на работе возникают даже у тех, кто не участвовал в митинге. Возможо, власти проанализировали список номеров мобильных телефонов, которые были с собой у пришедших на акцию в Молодечно. Поскольку часто номера оформлены на родственников, а не на тех, кто ими непосредственно пользуется, возникает много недоразумений.

Способ 4. «Профилактическая работа» со школьниками

Добрались и до школьников. В учреждениях образования постарались сделать все, чтобы занять учащихся на 25 марта.

Вот такие сообщения разослали по учебным заведениям города.

В общем, арт-подготовка проведена. Удастся ли запугать белорусов, станет понятно 25 марта.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.5 (оценок:11)
Главное
Телеканал ОНТ и БЕЛТА рассказали о «людях в масках», задержанных на акциях
Как я тестировала блага для тунеядцев
Судебный конвейер: «Маскарад» с участием ОМОНа
«Жестокость и избиения вызваны тем, что Лукашенко почувствовал угрозу»
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
Кем рассерженные белорусы мечтают заменить Лукашенко
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY