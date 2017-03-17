Способы, которыми белорусов запугивают перед 25 марта

Профилактические беседы на работе, звонки из райисполкомов и информационная атака. Власти особо не стесняются в методах, чтобы отбить у белорусов желание протестовать.

Способ 1. Судебный конвейер

Пятый день по стране идут суды над участниками прошлых акций. Сегодня в Гомеле судят 10 участников и журналистку, суды также проходят в Минске. Отметим, что только за 16 марта через судебный конвейер прошли 52 белоруса, участвовавших в маршах «нетунеядцев» в Минске, Могилеве и Гродно.

Судьи особо не стесняются при назначении сроков. Участники получают от 12 до 15 суток.

Способ 2. Информационная атака

Несколько дней подряд государственные телеканалы и СМИ рассказывают белорусам «страшилки» об участниках акций.

Так, БТ сравнило мирную акцию с шествием нацистов, а в газете «СБ. Беларусь сегодня», подконтрольной Администрации президента провели аналогию событиями «по-киевски».

Эстафету перехватили телеканал ОНТ и сайт государственного информационного агентства БЕЛТА, которые рассказали о «людях в масках», задержанных на акциях. Белорусам подробно рассказали об анархистах, действовавших в Украине и припугнули:

«Группы с похожими названиями замечены и в Беларуси. Некоторые их участники, по данным МВД, побывали на стажировках у южных соседей. А отдельные бойцы белорусского происхождения, прошедшие школу Майдана, недавно засветились на родине», — утверждают авторы ролика и сообщают, что у задержанных в Минске «изъяли кастеты и другие небезопасные для окружающих предметы».

Способ 3. Профилактические беседы на работе и звонки из райисполкомов

Как сообщает «Наша ніва», в Молодечно участников «Марша нетунеядцев» вызывают на профилактические беседы. Местные власти уже успели переговорить с 380 участниками акции, которые проходили 10 марта в Молодечно.

Некоторым митингующим звонят из Молодечненского райисполкома и выясняют, зачем те ходили на акцию и чем недовольны. Других же вызывают для беседы начальники на работе, намекая на возможные проблемы в связи с участием в акции и предлагают заполнить анкету с теми же вопросами: зачем пошел, что не устраивает, с кем был.

К некоторым приходят на работу сотрудники милиции — тоже побеседовать.

А есть и такие, которым сразу предлагают писать заявление об увольнении.

Причем проблемы на работе возникают даже у тех, кто не участвовал в митинге. Возможо, власти проанализировали список номеров мобильных телефонов, которые были с собой у пришедших на акцию в Молодечно. Поскольку часто номера оформлены на родственников, а не на тех, кто ими непосредственно пользуется, возникает много недоразумений.

Способ 4. «Профилактическая работа» со школьниками

Добрались и до школьников. В учреждениях образования постарались сделать все, чтобы занять учащихся на 25 марта.

Вот такие сообщения разослали по учебным заведениям города.

В общем, арт-подготовка проведена. Удастся ли запугать белорусов, станет понятно 25 марта.